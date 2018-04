¿Arriesga su continuidad? El veto que complica a la producción de ‘La Divina Comida’

La Divina Comida se ha consolidado como uno de los programas más fuertes de Chilevisión, y que cada fin de semana sorprende con sus invitados y anécdotas.

Compitiendo de par a par con exitosos espacios como Morand√© con Compa√Ī√≠a y Lugares que Hablan, el programa que es una adaptaci√≥n del formato ingl√©s llamado Come dine with me, presenta cada s√°bado a cuatro invitados famosos que luchan por un gran premio final pero, m√°s importante a√ļn, por ser el mejor anfitri√≥n de las cuatro noches.

Actualmente se emite la cuarta temporada del espacio y a√ļn quedan varios cap√≠tulos por grabar, sin embargo, seg√ļn consign√≥ La Cuarta, el equipo de producci√≥n est√° preocupado debido a que algunos canales est√°n poniendo trabas para facilitar a sus rostros.

Tal es el caso de Mega, ya que de acuerdo a una fuente de ese canal, citada por el medio “cuando Primer Plano le da cada tanto a algunos rostros de Mega. Acto seguido, a la producci√≥n de la ‚ÄėDivina‚Äô no les facilitan a ning√ļn invitado de Mega cuando los solicitan para el programa‚ÄĚ, se√Īal√≥.

Algunos de los nombres más atractivos que a la producción le gustaría tener son Karol Lucero y Luis Jara, no obstante, pese a que ellos mismos pueden estar dispuestos a participar, el canal no les da permiso. Lo mismo ocurriría con los actores y actrices de Perdona Nuestros Pecados.

Un panorama similar es el que se vive con la se√Īal Fox, ya que si bien han permitido que participen rostros como Juvenal Olmos o Claudio Borghi, actualmente el escenario ser√≠a bastante distinto debido a que el grupo Turner, al que pertenece la se√Īal de CHV, le gan√≥ la licitaci√≥n del Canal del F√ļtbol.

Cabe se√Īalar que este s√°bado 21 los comensales que se dar√°n cita ser√°n Renata Bravo, Pablo Herrera, Luc√≠a L√≥pez y H√©ctor Morales, y habr√° que ver c√≥mo la producci√≥n de La Divina Comida se las arregla para seguir cautivando a los televidentes.