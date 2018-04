Este lunes, Matías Vega vivió un especial momento en Bienvenidos, ya que en medio de un móvil en el popular Kiosko Roca, el panelista se encontró con su madre.

Y es que mientras el Rey de Vi√Īa del Mar presentaba a las trabajadores de este lugar, se encarg√≥ de mostrar que en el lugar¬†estaba su madre, Mar√≠a Yolanda.

“Aqu√≠ atienden con amor de madre”, fue lo expresado por el panelista de Canal 13, quien revel√≥ que unas de las trabajadoras era su mam√°, quien era parte de Kiosko Roca desde hace siete meses.

Mart√≠n C√°rcamo y Tonka Tomicic no perdieron la oportunidad de preguntarle a ‘Yoli’ si su hijo era igual de extrovertido detr√°s de c√°mara: “Mat√≠as es como ustedes lo ven. Dentro y fuera de la casa es demasiado cari√Īoso, s√ļper buen hijo, buen t√≠o, buen hermano”, asegur√≥.

Desde hace un tiempo, Mat√≠as no vive con su madre, debido a que ahora vive solo en un departamento: “No me puede venir a ver seguido, pero me llama todos los d√≠as, me manda mensajes”. Los animadores notaron adem√°s, que hab√≠a un parecido innegable entre la madre y su hijo,

Matías en todo momento, se mostró muy orgulloso de presentar a su madre en sociedad, ya que  a que otros canales había visitado el local, pocos sabían que ella era su mamá.