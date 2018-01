Íñigo Urrutia y malos resultados de "Dime quién fue": "La historia podría ser mejor"

Viernes 19 enero de 2018 | Publicado a las 11:43 · Actualizado a las 11:56

El 12 de noviembre pasado debutó en TVN “Dime quién fue”, el regreso de la estación pública a las teleseries nocturnas. La tarea no era fácil: al frente, debían competir con la exitosa “Perdona Nuestros Pecados” de Mega, producción que lidera con holgura el rating en su franja.

De acuerdo a El Mercurio, la producción protagonizada por Antonia Santa María, Francisco Reyes y Claudia Di Girólamo se convirtió en la teleserie nocturna menos vista de TVN con un promedio de 5,8 puntos de rating, superada sólo por “Dueños del Paraíso”, coproducción de Telemundo que promedió 3 unidades.

“Dime quién fue” supuso no sólo el regreso de Reyes y di Girólamo, la pareja más celebre del área dramática de TVN, sino también la conformación de un elenco laureado con Paulina Urrutia, Amparo Noguera, Alejandro Trejo, Mónica Astudillo e Íñigo Urrutia, actor cuyo debut televisivo se gestó en el canal público.

Para el actor, que este año pretende llevar a escena una trilogía social y teatral sobre textos del dramaturgo Antonio Acevedo Hernández (tras años de trabajo), el desafío de la teleserie era grande para una industria que está mutando.

Sobre los malos resultados en sintonía, esboza aquí una explicación: “Me carga hablar de la competencia, pero ya había instalada una teleserie que le estaba yendo muy bien, la de Mega. La historia yo encuentro que podría ser mejor. Creo que no es lo suficientemente potente, y ahí creo que hay un grave error”, dijo a BioBioChile.

(Pregunta): Pareciera que el mensaje de la teleserie no pudo ser transmitido a la audiencia. ¿Qué crees que ocurrió?

(Respuesta): El guion siempre es muy importante en una teleserie, y en lo que hagas. En una historia tienes que tener un guion y una dramaturgia, y en ese sentido es importante un elenco, un director, pero se necesita algo que es la base, el esqueleto, y ahí creo que la teleserie pudo haber flaqueado, eso siento, es una opinión muy personal. Y si no es así, es porque es un proceso: son procesos de audiencia, la gente tiene que volver a acostumbrarse.

TVN pasó épocas de oro donde tenía a toda la audiencia, luego fue el Trece, ahora le toca a Mega. Creo que está bien, así funciona el medio, tampoco creo que haya tanta audiencia. Hay que buscar la manera de buscar una identidad para cada canal y apuntar a distintos puntos, buscar distintas líneas editoriales.

(P): ¿Cómo fue para ti volver a TVN, donde debutaste en teleseries?

(R): Personalmente, volver fue muy bonito. Yo empecé ahí, entonces fue casi algo emocional, encontrarse con gente que no veía hace muchos años. Además, laboralmente, trabajar con muchos colegas que conocía pero que no había trabajado con ellos, de súper buen nivel actoral, súper mateos.

En “Dime…” hay un elenco maravilloso, de talentos que para mí ha sido un placer conocer, a veces uno se sorprende cuando hay una buena onda con los colegas. Volver a TVN fue un desafió, ojala se pueda mantener ahí la pega y si no, confío en que el canal va a poder repuntar en programación.

(P): TVN comprometió por lo menos otras tres teleseries…

(R): La figura que se está armando en los canales es comprar producciones, hacer producciones externas, y sacar las áreas dramáticas. Esa figura es rara, pero es lo que es. Ya no es lo que era antes, que había un área dramática en cada canal. El 13 la sacó hace poco, TVN eventuamente, ojalá que no. Va a ser así no mas, y hay que adaptarse.

(P): ¿Tienes ganas de continuar en TV? “Dime…” fue tu regreso a las teleseries después de varias temporadas.

(R): Sí, por supuesto. Para mí es súper importante formar parte de un área dramática que está abajo a que una que está arriba, lo encuentro desafío, porque siempre van a haber ánimos diferentes, la cosa no se achancha. Cuando estás instalado (en un lugar que le va bien) siempre es fácil. Sé que es una tontera, pero como tengo esta cosa nostalgia con TVN, que fue un lugar donde crecí televisivamente, me gustaría formar parte de eso.

(P): Los actores, y trabajadores en general, hablan de la “mística” de trabajar en TVN hoy. ¿Sientes esa mística?

(R): Sí. Había muchos personajes potentes del canal en “Dime quién fue”: Claudia di Girólamo, Francisco Reyes, que son baluartes, actores muy importantes para la gente que ve teleseries, y que son grandes actores que tú realmente los ves y la gente los quiere.

La Claudia es una gran actriz, una mujer muy inteligente, yo no había trabajado con ella y ahí uno entiende, desde dentro, por qué la gente tiene ese amor por estos personajes eternos, sobretodo para uno que se crió incluso viéndolos en la tele. Ahora uno trabaja con ellos y entiende eso.