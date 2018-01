Raquel Argandoña se molesta con pregunta de Diana en programa

Viernes 12 enero de 2018 | Publicado a las 11:19 · Actualizado a las 11:59

La noche de este jueves se emitió un nuevo capítulo del programa de Canal 13, “Diana”, conducido por Diana Bolocco, cuyos invitados fueron el comediante Ernesto Belloni y la panelista de Bienvenidos, Raquel Argandoña.

Mientras el humorista de Morandé con Compañía puso la cuota de humor, reviviendo a su popular personaje “Che Copete” y una divertida participación, al recibir a Argandoña recordó que cuando ellos estaban juntos “siempre pasaba algo”.

Y no pasó mucho tiempo para demostrar que así era, ya que durante la conversación de Bolocco con la panelista de Bienvenidos, ésta se molestó por preguntas que le hizo sobre la relación entre sus hijos, Raquel y Hernán (Nano) Calderón.

Hace unos días fue el menor de sus hijos quien afirmó al periódico nacional Las Últimas Noticias que con su hermana no tenía relación hace años, por eso Diana le consultó a Raquel que pensaba sobre este distanciamiento.

En un principio Argandoña respondió sin problema respecto a las fotos que sus hijos compartían en redes sociales, sobre todo las polémicas imágenes de Nano, donde aparecen mujeres en ropa interior o desnudas, y él junto a dinero y armas. Además, de las capturas de Kel, también mostrando más de lo que a su madre le gustaría.



“Yo creo que no hay familias perfectas, ni la tuya ni la de nadie es perfecta. Los hermanos y los papás se pelean, pero cuando hay un problema todos nos unimos y somos uno, eso es lo importante”, afirmó Argandoña.

Hasta ahí todo bien, pero cuando Diana insistió en el tema, Raquel la interrumpió y visiblemente molesta e incómoda increpó a la animadora.

“Te lo voy a decir muy sinceramente: yo antes de venir a este programa hablé con una periodista de tu programa y hay ciertos temas que no voy a hablar, entonces no me gusta que me sorprendan con ciertas preguntas, no me siento cómoda aquí”.

“Me molesta cuando no cumplen los contratos o las condiciones cuando uno viene a un programa, no estoy acostumbrada que me hagan encerronas”, insistió.

Mientras Diana trataba de calmar la situación, le consultó qué había hablado con la periodista del programa. Raquel afirmó que advirtió que no iba a hablar de la relación de sus hijos, pues ellos son independientes en lo que piensan.

“Disculpa, no te quiero incomodar, pero ella no cumplió y no es mi problema Diana, me extraña que la periodista no haya cumplido el trato que yo propuse antes de venir al programa”, insistió.

Para salir del impasse, Diana Bolocco le mostró a Argandoña un video que grabó su hija para enviarle un saludo, al que Raquel reaccionó sorprendida, pero más alegre.

En tanto, Ernesto Belloni bromeó con que se quería ir, porque otra vez había tenido que presenciar un momento tenso, al igual que cuando Raquel se peleó con Vivi Kreutzberger en un episodio de “Vértigo”, conducido también por Diana Bolocco junto a Martín Cárcamo.

Tras camarines

Pero el conflicto no terminó ahí, ya que esta mañana la panelista de “Bienvenidos” contó en el programa que tras el término de “Diana”, se reunió con el director y la editora del programa, quienes le explicaron lo sucedido.

Según Argandoña, la periodista de nombre “Nicole” había sido la responsable de que se tocara el tema sobre la relación de sus hijos, aun cuando ella pidió que no lo hicieran. Sin embargo, la editora reconoció que las preguntas fueron su responsabilidad.