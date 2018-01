Ignacio Gutiérrez tras llegada a TVN: "Decían que un gay no podía conducir un matinal"

Lunes 08 enero de 2018 | Publicado a las 14:01 · Actualizado a las 14:10

Esta mañana, Ignacio Gutiérrez debutó en el matinal Muy Buenos Días (TVN), luego de estar un año fuera de la pantalla chica tras su salida mediática de Chilevisión.

En su trabajo anterior, el comunicador había denunciado discriminación por su condición sexual, lo que lo llevó incluso a interponer una demanda judicial invocando la ley Zamudio.

En el programa de la señal estatal, el exrostro del canal privado conversó sobre las molestias que le provocaron los hechos que vivió por ser homosexual.

“Esos ejecutivos yo no sé donde están, pero por buenos no los sacaron”, comentó respecto de los antiguos jefes que tomaron la decisión de sacarlo de pantalla.

En conversación con los animadores Cristián Sánchez y María Luisa Godoy, recordó el momento en que tuvo que volver a la señal y ver nuevamente a sus compañeros. “Fue muy violento volver al lugar donde te agreden“, aseguró, y continuó señalando que salió adelante gracias a la ayuda de un terapeuta.

Uno de los momentos más polémicos se vivió luego que el comunicador asegurara que le dijeron que un “gay no podía animar un matinal”, en clara señal de discriminación homofóbica. “Todos los días me levantaba mal”, comentó.

Asimismo, recordó creer que se iba a quedar sin trabajo en las pantallas, aunque eso no lo hizo dudar respecto de interponer las denuncias correspondientes. “Nunca me visualicé perdiendo el juicio. Esta no era mí verdad, esta era la verdad”.

Sus familiares le enviaron sentidos apoyos en televisión, felicitándolo por su llegada al Muy Buenos Días.

De acuerdo a cifras de TVN, el programa alcanzó en sus cinco horas y media al aire, el segundo lugar de sintonía con un peak de 7 puntos. Entre las 8.00 y las 13.30 horas promedió 4,9 unidades, mientras que Canal 13 marcó 4,5; CHV 3,7; y Mega 6,2 pts.