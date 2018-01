Camila Vallejo es blanco de bromas de Claudio Borghi y Felipe Avello en La Divina Comida

Cada noche de sábado el estelar de Chilevisión, La Divina Comida conquista a los televidentes, pues muestra a algunos rostros conocidos en un aspecto más íntimo.

En el capítulo emitido el pasado fin de semana los encargados de conquistar con sus preparaciones culinarias fueron la diputada Camila Vallejo, el director técnico Claudio Borghi y los periodistas Scarleth Cárdenas y Felipe Avello.

Fue en este escenario que la ex dirigente estudiantil presentó en pantalla a su pololo Abel Zicavo, músico de la banda Moral Distraída, quien la ayudó a servir algunos de los platos que preparó.

Pero su aparición no pasó desapercibida, ya que el ex director técnico de Colo Colo aprovechó la ocasión para molestar a la parlamentaria, preguntando si no encontró algo mejor.

El joven entró al comedor y tras retirarse se despidió amablemente de los comensales, momento en que Borghi respondió a su despedida: “Espero no verte durante toda la noche”.

Pero no se quedó ahí, pues luego le preguntó a Vallejo, sacando risas: “¿No conseguiste nada mejor en algún lado? Puedo entender que tu trabajo de diputada no te deje salir a muchos lugares y te conformaste con este muchacho”.

Luego la diputada comentó que lo conoció en un carrete, lo que también le sirvió al argentino para bromearla.

“¿Y tenías lentes vos? Porque sin lentes uno puede cometer errores”, lanzó Claudio, provocando carcajadas en los demás participantes.

Tras la serie de bromas que recibió, Camila aseguró que Abel es un gran hombre y que le gusta mucho.

Sin embargo, no sólo el trasandino aprovechó la comida en la casa de la diputada para bromearla, pues Felipe Avello también mostró su sentido del humor y llegó con un frasco de guagüitas de regalo para Vallejo, esto haciendo alusión a la denominación que reciben los comunistas, a quienes llaman “los come guaguas”. La situación sacó carcajadas entre los participantes y también en la parlamentaria, quien entre risas aseguró: “Mi postre favorito”.