Acusan a Primer Plano de humillar a Roberto Olea: no quiso hablar de Mon Laferte

Los seguidores del programa de Chilevisión Primer Plano, nuevamente vieron sentado en el estudio al exparticipante de Rojo, Roberto Olea.

El cantante fue invitado para hablar de Leonardo Farkas, quien lo ayudó económicamente, tal como lo hizo con Mon Laferte, su expareja.

Tras presentarlo, Francisca García-Huidobro le preguntó cómo fue lo de Farkas, para que le contara a los televidentes, no obstante él no respondió enseguida.

“Primero, les quiero agradecer la invitación, como siempre, sobre todo por el espacio porque en este momento estoy lanzando mi nuevo single. A mí me dijeron que veníamos a hablar de Leonardo Farkas“, comenzó diciendo cuando fue interrumpido por la conductora: “por eso te estoy preguntando cómo fue lo de Leonardo Farkas ¿se entendió o no?”, dijo entre risas.

“Voy a acceder a la conversación, ustedes ya me conocen, yo soy un caballero, no me enojo, no hago polémicas. Agradezco la invitación pero a mí me dijeron que íbamos a hablar de Leonardo Farkas…”, y en ese momento volvieron a interrumpirlo.

“¿Puedo terminar de hablar?”, preguntó y García-Huidobro le volvió a hacer la pregunta.

“Fran yo exijo mi minuto para terminar de exponer, sé que estoy siendo… Ya, voy de nuevo. Se me invitó para hablar de Farkas, si hubiera sabido que el tema era Monse, a la quiero muchísimo, pero no hubiera venido”, argumentó.

Tras pronunciar estas palabras, Adriana Barrientos, quien también estaba invitada junto a María Eugenia Larraín, le dijo: “aaah, ya por favor, no si yo tampoco iba a aceptar el cheque porque venía Kenita”.

Luego Julio César Rodríguez dijo que lo veía asustado y que quería preguntarle algo, pero no de Mon Laferte ni de Farkas: “¿por qué está con una coraza, una distancia. La última vez que viniste (a Primer Plano) lo pasaste mal, recibiste amenazas. Cuéntanos un poco de eso”.

Olea le contestó que “lamentablemente yo creo que hoy se me está invitando por ser el ex de Mon Laferte y yo no quiero eso, yo estoy haciendo una carrera solo”.

“Perdón, pero yo creo -aunque me despidan de este programa- me da lo mismo. Te voy a dar una opción amigo mío… si estás incómodo, si te sientes mal, con todo el cariño del mundo te vamos a preguntar una cosa y estaríamos listos, sobre todo por tu familia, porque la gente te insulta. Después te puedes retirar por ahí mismo donde entraste, prosiguió el animador del estelar.

Posteriormente y luego que Fran le diera un consejo, JC le dijo: “pero esto no es una terapia poh Fran, ahora lo único que falta es que Primer Plano es la terapia de Roberto Olea porque se siente engañado. Hagámosle una pregunta y que se retire”. Luego lo invitó cantar su nuevo single y se dio por cerrado el tema.

Esta situación (Ver video) generó diversas reacciones en Twitter, donde los televidentes se expresaron a favor y en contra, pero en general criticaron la actitud de los animadores ¿Crees que se les pasó la mano?

#PrimerPlano me encanta @monlaferte es una idola!!, y sino quiere hablar con la prensa tiene razón y es la misma actitud que debiera tener Roberto Olea, fueron unos mal educados con él, es un cabro educado y con talento, no se merece un trato despectivo. — jessica (@jesscorrea999) 23 de diciembre de 2017

@_PrimerPlano encuentro que Julio César Rodríguez es un payaso y lamentablemente @Lafrangh se contagia. Pobre Roberto Olea, encuentro que fue denigrante como lo trataron #PrimerPlano — ♥ M Cristina (Cris) (@c_canelo) 23 de diciembre de 2017

#PrimerPlano roberto olea un desastre, ni como ex de la min salva 😒porfa no lo llamen más…Da pena. Hasta la canción de la marlen es mejor !!! — Yessica Sepúlveda (@yessicaSB) 23 de diciembre de 2017

Me estoy riendo mucho con lo que hace Julio César a Roberto Olea 😂😂😂 #PrimerPlano — The Boneless (@NoSoyCami) 23 de diciembre de 2017

#PrimerPlano muy mala onda Julio con Roberto Olea — Sixtina Soto (@pochyta7) 23 de diciembre de 2017

#PrimerPlano ezto no es farandula…es un circo q inventan ahi mismo! ..humillando a sus invitados. Roberto Olea no merece eso. Una verguenza el programa..solo respetan a los q son un plomo..por ej la geisha..no le dicen ni pio! — ximena (@draxvd) 23 de diciembre de 2017

#PrimerPlano Roberto Olea creía q lo invitaban para hablar de él? A quién le interesa su vida y lo q hace con ella? Con falsos escrúpulos: "no vine a hablar de Mon"..a no si nó. A esperar q lo bajen del columpio no más! — Pilar (@pilaremeb) 23 de diciembre de 2017

#PrimerPlano esta gente será así de Pen a en su diario vivir? Cual es la idea de humillar a Roberto Olea ! Gente de mierda …! Pongan conductores decentes … Colomales volaria la raja a ambos — Genesis (@Genesis81317322) 23 de diciembre de 2017

#PrimerPlano. Sonriente y todo J.C.Rodriguez echó de la entrevista a Roberto Olea. Aunque intentó disimular y vestirlo de buena onda, bastante idiota con el invitado. — Sonnia Zambrano (@sonnylaflaca) 23 de diciembre de 2017

#PrimerPlano q ridiculo es Roberto Olea, cada día peor primer plano, jc un payaso. — Andrew R. (@kapho79) 23 de diciembre de 2017

#PrimerPlano humillando como quieren a Roberto Olea es una falta de respeto tremenda — Jaime Vidal 🇨🇱 (@jaimevidal_) 23 de diciembre de 2017

#PrimerPlano si Roberto Olea está incómodo Chao no más — Olguita (@Olguita_caprich) 23 de diciembre de 2017

Weones quedense callado y dejen hablar a Roberto Olea #PrimerPlano — DANIELA QUITULEF (@DANITA3101) 23 de diciembre de 2017

#PrimerPlano qué feo lo que le hacen a Roberto Olea. — Clau (@ClauPallin) 23 de diciembre de 2017