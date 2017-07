Tere Kuster, la ex Miss Argentina que reemplazará a Gala en Así Somos

Tras la partida de Gala Caldirola y Yuli Cagna, el programa de La Red Así Somos ya tiene una una guapa nueva integrante para su panel.

Se trata de la modelo argentina Tere Kuster (28), quien llegó para mostrar toda su sensualidad y exponer sus audaces puntos de vista en los diversos temas que toca el espacio conducido por Cristián “Chico” Pérez.

“Me gusta que uno puede ser como es, no hay censura. Tener la posibilidad de dar tu opinión sobre un tema o tu punto de vista, eso me parece bueno, me gustan los temas que tocan”, señaló Kuster al diario La Cuarta.

Según la joven, su principal objetivo es encontrar un perfil que le permita comentar los temas de “los que nadie se anima a hablar”.

En Argentina, Teresa es conocida por haber representado a su país en el concurso Miss Mundo. Hace algunos años llegó a Chile para probar suerte como modelo, teniendo un fugaz paso por el programa Nessun Dorma, de UCV-TV.

