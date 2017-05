Yerko Puchento responde a Cecilia Pérez: es la misma que trató de ’gordi’ a la presidenta

La semana pasada, Yerko Puchento lanzó una broma en Vértigo que no le causó ninguna gracia a la ex ministra Cecilia Pérez. En la ocasión, la rutina del humorista se basó en la visita de Sebastián Piñera a Fantasilandia junto con su pequeña nieta.

“¿Saben qué? Fue bonito ver a Piñera en Fantasilandia (…) Se metió a Monga y dijo ‘Cecilia Pérez, ¿eres tú?’ ¡No, no! Es que pensó que estaba de público“, bromeó el personaje.

A través de Twitter, Pérez criticó a Yerko: “En @T13 1ero agredieron a #Nabila, con #YerkoPuchento insisten en discriminar y violentar a las mujeres..@aluksicc su canal es misogino?”, escribió.

Tras la polémica generada, este jueves Yerko decidió responder a las criticas de Pérez y todos quienes comentaron la situación de la semana anterior. “Vengo más bueno que Benito Baranda. Vengo bueno, después de las acusaciones de las que fui víctima en la semana por decir que Píñera confundió a Cecilia Pérez con Monga… Es que tengo que explicarle a la gente, Diana, tengo que explicarle…

“Quiero decir hoy día, públicamente, que estoy profundamente arrepentido, profundamente, y que le pido disculpas de corazón a Monga. De verdad. O a Cecilia, perdón, bueno. O a las dos. No sé… ¡A las dos, a las dos, a las dos!”, dijo.

Luego de eso, comenzó otra parte de su rutina, donde aseguró que no diría nada malo de nadie y contó cómo fue su experiencia en la marcha por el Día del Trabajador. “Salgo a la calle de nuevo a marchar. Estaba ahí, cuando íbamos en lo mejor, llegando a la Plaza de la Constitución, cuando apareció una mina exquisita, weón. ¡Todos se dieron vuelta a mirarla, Martín! ¡Era la Cecilia Pérez, weón! ¡Todos enloquecidos, weón! Todos gritaban ‘¡mijita, rica, mijita rica, la-la-la-la!’. ¡Increíble!”, dijo irónicamente.

Pocos minutos después, dejó atrás su lado angelical y volvió a su esencia. “¡Hoy me rebelo ante ti, Cecilia Pérez! ¡La misma Cecilia Pérez que trató de ‘gordi’ a la Presidenta en Twitter, y que le dijo ‘weón’ a un senador de la República en el Congreso! ¡Pero que no soporta que sugieran que es poco agraciada! ¡Sí, lo voy a decir! ¡Y no me vengan con ese show y doble estándar de siempre! No lo voy a aguantar. Y por último, Cecilia Pérez. Yo era un payaso, y tú eras vocera de un sector grande de este país. ¡Sí, ya lo dije, ¿y qué?! ¡Toma, cachito de goma!”, agregó.

Según consigna Glamorama, el CNTV recibió sólo una denuncia por esta causa.