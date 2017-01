Los 10 rostros del matinal de TVN que han dejado el programa en los últimos meses

Este miércoles se confirmó que Javiera Contador ya no seguiría a cargo del matinal de TVN Muy Buenos Días, uniéndose así a una larga lista de rostros que por uno u otro motivo dejaron el programa que lleva al aire más de 24 años.

Desde el trágico accidente en Juan Fernández que costó la vida a cinco miembros del equipo matinal, incluyendo su animador Felipe Camiroaga, el espacio ya nunca volvió a ser el mismo.

Tras el dramático episodio, a la entonces animadora del programa Carolina de Moras , se unió Julian Elfenbein y Karen Doggenweiler en la conducción. Por su puesto, el trío no duraría mucho pues De Moras renunció en diciembre de 2011.

Tras ello, se vendría una serie de despidos y renuncias de trabajadores de frente y detrás de cámaras. El 2016, sin embargo, fue cuando más cambios vivió el programa pues se intentaron diferentes fórmulas para recuperar el alicaído rating que los llevó a quedar cuarto en sintonía.

El año comenzó con las consecuencias del despido de Julián Elfenbein, quien tras cuatro años en el espacio fue desvinculado del canal, para dar paso a un nuevo formato.

En una íntima conversación con Francisca García-Huidobro, el profesional contó que le informaron de su despido vía telefónica.

“¿Te merecías salir así de TVN con una llamada a las 9 de la noche?”, le preguntó la conductora de Maldita Moda. “Yo creo que no, yo creo que nadie. Yo no soy nadie en especial. Ningún trabajador merece eso”, respondió Julián. “Con esa conversación telefónica quedé helado, pero al otro día se me cita a reunión, y claro, quedé muy desilusionado”, confesó.

Para cubrir la ausencia de Elfebein, al panel ya se había unido María Luisa Godoy, Rodrigo Muñoz y la comediante Renata Bravo, quienes duraron sólo algunos meses en el espacio.

“La gente que entra tiene todo el derecho de cambiar, lógico, como en todas las empresas. De cambiar al equipo, eso no lo discuto. A mí lo que me dolió fue la forma. Creo que nadie se merece que no te den una explicación”, señaló Bravo en Vértigo.

“Cuando ellos llegaron – el equipo del productor ejecutivo Cristián Torres – pasó un mes que yo iba todos los martes y jueves y me dejaban afuera, detrás de la cámara, maquillada. Con mi micrófono, mi ropita. De hecho la Karen y la Javi me decían que entre, y le preguntaba al coordinador de piso, y me decía que no, que debía esperar un rato. Y hasta las 12 del día me tenían sentada esperando y no pasaba nada”, relató.

Con la llegada de marzo, también se lanzó un nuevo formato donde la conducción estaría a cargo sólo de mujeres. Fue así como se anunció con bombos y platillos que a Karen Doggenweiler se uniría Javiera Contador y María Luisa Godoy, quien iba asumir oficialmente como conductora.

A ellas también se les sumaría como panelistas Gonzalo Ramírez, Jaime Coloma y Mario Velasco. A pesar de todos los cambios, el rating no subió y María Luisa Godoy se fue del matinal pocas semanas después para hacerse cargo de otro programa fallido de TVN, “Por ti”.

En mayo el programa sufrió otra baja cuando el periodista Christian Herren, dejó sus funciones en el programa para unirse al área de prensa. Herren había llegado al matinal tras la partida de Gonzalo Ramírez al Canal 24 Horas en 2010, y desde entonces se había hecho cargo de los móviles en vivo sobre hechos de actualidad o problemáticas sociales.

Pero sin lugar a dudas, el terremoto que más estremeció al programa fue la sorpresiva salida de Karen Doggenweiler, quien había decidido dejar sus funciones en el matinal de TVN para asumir nuevos proyectos clave para el canal.

“El canal está repuntando y el matinal tiene una senda bonita, hay un camino trazado super bueno“, señaló la conductora que regresó al programa tras el trágico accidente en Juan Fernández, donde fallecieron cinco miembros de ese equipo, incluido el animador Felipe Camiroaga.

La salida de Karen dio paso otro nuevo formato que esta vez sería encabezado por Javiera Contador, chef Yann Yvin y la ex chica reality Dominique Gallego. Pero por supuesto, la nueva etapa también requirió algunas bajas del equipo.

El panelista Mario Velasco y el periodista Álvaro Garcia -quien llevaba 15 años en el programa-, fueron despedidos. “Yo pensaba que seguiría haciendo móviles, despachos, que era lo que estaba haciendo en los últimos meses, pero no había nada para mí”, señaló a LUN García, quien también ofició como la voz en off del programa tras la salida de Patricio Frez.

En agosto, el espacio cambió de nombre y pasó a llamarse Muy Buenos Días, y durante algún tiempo consiguió pelear punto a punto con su competencia, pero luego de algunos meses nuevamente se estancó.

En noviembre para reintentar recuperar al público, se unió al programa Cristián Sánchez, que tras poco más de un mes en pantalla salió con vacaciones, dejando el buque a cargo de Contador.

En diciembre, el programa tuvo otro remezón tras el despido del productor ejecutivo Cristián Torres, quien llevaba ocho meses en su puesto, tras haberse desempeñado como director de contenidos del matinal de Mega, Mucho Gusto, el que actualmente lidera la sintonía.

Pocos días después se anunció otra baja. Esta vez fue el turno de Jaime Coloma. “Fue súper conversado, lo que pasa es que me pedí unos días de vacaciones para irme. Mi idea era tomarme vacaciones y no volver. Cuando me dijeron no tenía derecho a vacaciones por mi contrato, dije ‘qué lata’ porque voy a tener que volver y me voy a ir igual el 31 de diciembre. Mi idea era no perjudicar al programa, tomarme vacaciones y no volver más. No fue más que eso”, comentó a LUN en su momento.

Según el periodista, no pasó nada grave que desatara su decisión, simplemente “no tenía ganas de seguir nomás”. “Cuando no estás bien en un lugar, tienes que irte”, continuó.

Y como si esa semana no hubiese tenido suficientes bajas, un par de días después Dominique Gallego también anunció que dejaría el programa a finales de diciembre.

La panelista confirmó su partida del matinal Muy Buenos Días en una entrevista con el portal Glamorama. “Me voy a fines de diciembre. Lo que pasa es que echo de menos mucho a mis niños”, señaló.

Dominique estaba poco a poco siendo aceptada por el público del programa, dando un punto de vista más simple y relajado. “La decisión la tomé hace tiempo. Cuando me ofrecieron el matinal, me costó mucho decir que sí por el tema de mi familia. Yo tengo una vida armada allá en el sur, entre Puerto Montt y Puerto Varas“, agregó.

“Cuando decidí venirme, dije que ‘bueno, que probáramos un tiempo’. El primer mes fue bien, porque tenía un buen horario, un buen proyecto también. Pero después empecé a echar de menos a mis hijos, a mi bebé de un año y medio. Tengo otro de siete años. No ser partícipe 100% de su crianza me daba pena. Cuesta”, continuó.

Ahora sólo queda ver qué ocurrirá en los próximos meses.