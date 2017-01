Histórico director de teleseries de TVN deja el canal para integrarse al área dramática de Mega

​A contar de este lunes​ el director de teleseries Víctor Huerta González se integró al Área Dramática de Mega, para desarrollar futuros proyectos de ficción del departamento que dirige actualmente María Eugenia Rencoret.

​El profesional desarrolló casi toda su vida profesional en TVN, donde comenzó a hacer historia en producciones como “Ámame” y “Rojo y Miel” siempre colaborando con Rencoret.

Tras estos inicios participa junto a la directora en “Amores de Mercado“, la teleserie más vista en la era del people meter, y posteriormente vendrían ​para él ​una seguidilla de éxitos como “Los Treinta“, “Conde Vrolock“, “La Familia de al Lado” y “Vuelve Temprano“, entre muchos otros. ​​

Su llegada a Mega viene a consolidar un staff de directores que permiten que el departamento de ficción siga creciendo y proyectando nuevas producciones dramática.

“Llegar aquí ha sido increíble. Me han recibido con mucho cariño y me he reencontrado con viejos amigos. ​Después de estar 27 años en un lugar no es fácil llegar a ​una​ nueva ​ casa​, pero me han acogido con mucha energía​. Espero poder dar lo mejor de mí ​y así sumar a este maravilloso proyecto”, señaló.