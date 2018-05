El cantante nacional no se cansa de acumular experiencias nuevas para mantenerse vigente, tanto en la televisión como en su carrera musical.

Es por eso que en un esfuerzo por acercarse al p√ļblico m√°s joven, Luis Jara grab√≥ el a√Īo pasado el hit Enamorado, en colaboraci√≥n con los hermanos gitanos de 330 AM, y ha logrado un √©xito impresionante, considerando los 4 millones de visitas en Youtube y algo a√ļn m√°s impensado: la aparici√≥n de su m√ļsica en radioemisoras de corte juvenil.

Con 52 a√Īos de edad y 17 discos a su haber, ‘Luchito‘ se tent√≥ con este √©xito, y se decidi√≥ a hacer un disco completo de m√ļsica urbana; algo totalmente diferente a lo que nos ten√≠a acostumbrados.

En conversaci√≥n con el diario La Cuarta, el int√©rprete de Un Golpe de Suerte se√Īal√≥ que todo parti√≥ por la inquietud de los muchachos de 330 AM, que le llevaron a √©l la canci√≥n. ‚ÄúCuando me la mostraron tuve un impulso por grabarla de inmediato‚ÄĚ, cont√≥.

Lucho, “el Lolo” Jara

El animador de Mucho Gusto asegura sentirse muy bien de trabajar con “cabros que podr√≠an ser mis hijos”, pues, le dan una energ√≠a distina.

Y es por eso que detall√≥: “Agradezco a estos j√≥venes que creyeron en m√≠ y que me vinieron a buscar. Me emociona que cada vez que me meto al estudio me dirijan, les debo mucho a ellos”.

El disco nuevo -que contar√° con 10 canciones- ya est√° listo para promocionarse con un nuevo sencillo en donde Jara canta junto a Mar√≠a Jos√© Quintanilla y el puertorrique√Īo Franco el Gorila.

Por si fuera poco el int√©rprete de Ma√Īana adelant√≥ que luego se liberar√°n otros singles en los que hace dueto con Rigeo y el cantautor argentino Luciano Pereyra.