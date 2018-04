Alejandra Valle deja ‘Intrusos’ en vivo tras presentar problemas de salud

Alejandra Valle, la conductora del programa Intrusos de La Red, dejó este viernes preocupados a los televidentes luego que saliera de pantalla abruptamente.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que comunicó a sus seguidores que sufrió dos ataques de tos y que no pudo continuar en el espacio.

“Gracias a todos por sus saludos. Me dieron dos ataques seguidos al aire y ahora estoy esperando que el doctor me diga a qu√© hora lo puedo ir a ver… no paro de toser #malditatos #alergia”, escribi√≥ en su red social.

Su compa√Īero, Michael Rold√°n, indic√≥ a P√°gina 7, que Alejandra hab√≠a estado resfriada y que “hoy est√°bamos al aire y le dio ese ataque, pero no es nada grave”, agregando que antes de retirarse del canal se sent√≠a mejor.

Nos contactamos con ella, y la periodista cont√≥ que fue diagnosticada con laringitis y que est√° con medicamentos:¬†“Tengo una laringitis bien fuerte pero ahora tengo que tomar medicamentos y el lunes deber√≠a estar de vuelta (en el programa)”, cont√≥ la periodista.

Cabe se√Īalar que seg√ļn el sitio especializado, MedlinePlus, la laringits es “la hinchaz√≥n e irritaci√≥n (inflamaci√≥n) de la laringe. Y el problema por lo general se asocia con ronquera o p√©rdida de la voz”.