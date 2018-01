Steffi Méndez revela inédita imagen de su padre y ella cuando era un bebé

Jueves 25 enero de 2018 | Publicado a las 17:56

Steffi Méndez (23) siempre ha tenido una relación muy cercana con su padre DJ Méndez, quien la ha apoyado en cada paso que la joven ha querido dar. Es por ello que la exactriz de Mega lamenta tanto la partida del músico, quien se irá de Chile para probar suerte en Suecia.

Como una forma de despedida, Steffi compartió en su cuenta de Instagram una inédita foto de ella siendo una bebé junto a un joven Méndez, quien luce casi irreconocible.

“No sabes cuánto me harás falta y sé que nos volveremos a ver… me duele mucho el corazón de tanto amarte y extrañarte! La vida nos pone pruebas y desafíos en el camino y este es uno…uno grande”, escribió.

“Gracias por cada consejo y minuto de tu tiempo dedicado a mi! No tengo palabras para decirle a Instagram el pedazo de papá que me toco en esta vida..hasta pronto papá nos vemos luego ❤️ @djmendezmi LA FAMILIA POR SIEMPRE”, agregó.

Una publicación compartida por Steffi Mendez (@steffi.mendezz) el Ene 25, 2018 at 5:27 PST

El cantante por su parte, respondió a su hija a través del mismo medio. “Ni en esta vida o la otra podrán separarnos hija… somos padre hija que nos damos el todo por el uno al otro. Somos partners!!! En todas!!! Tu tranqui que llegó la hora de volver a retomar mi carrera… lamentablemente es fuera de Chile!! Pero será los desafíos de la vida… te amo!! Tu padre!! Mi cotono”” Im out!!!”, finalizó.

Recordemos que el año pasado Méndez aseguró que volvería a Suecia en 2018. “Gran parte de este año (2017) lo trabajé para poder irme a Suecia el 2018 y se dio. Capital Records, un sello muy im portante, me contrató por el material que estoy armando. No es algo qué paso de la noche a la mañana. Además, voy a participar en Eurovision el 17 de febrero y me subiré a cantar “Everyday” que será parte de mi nuevo disco”, señaló entonces a La Cuarta.