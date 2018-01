Hijo de Cecilia Bolocco envía potente mensaje a argentinos: aclara relación con su padre

Máximo Menem Bolocco es el hijo de la exreina de belleza, Cecilia y el expresidente de Argentina Carlos, quien actualmente tiene 14 años.

Como un adolescente normal, el menor posee una cuenta de Instagram con nada menos que más de 23 mil seguidores, aunque al parecer no es un usuario muy activo.

Sin embargo, a pesar de no publicar muy seguido, Máximo sorprendió con un potente mensaje en la plataforma de las instantáneas en la cual se refiere por primera vez a su padre.

“Esto va para los argentinos. No tengo nada que ver con mi papá. Con suerte hablo con él y no sé en qué problema esté metido pero no tiene nada que ver conmigo”, expresó en la misiva.

Pero eso no fue todo, ya que además agregó lo siguiente: “Créanme, no me puede importar menos, así que todos los comentarios malos de él paren de comentarlos y pónganselos a él porque ya me tiene chato”.

Cabe señalar que actualmente Máximo vive con su madre y ambos mantienen una estrecha relación, ya que incluso la ha acompañado a algunos eventos.