Antonella Orsini presenta a sus hijos en Instagram y muestra su atrevido cambio de look

A mis hijos, porque quiero un mundo mejor: Viviendo en un mundo donde el consumismo se relaciona con la felicidad. Donde la competencia es más importante que la fraternidad, y valores como igualdad , respeto y verdad pasan a último plano………… Lamentablemente estamos en un país donde lo barato, lo de mala calidad y lo desechable es lo más fácil. 📷 y entrevista para revista mujer, hablando sobre juguetes de mis hijos ( y política y sociedad y más) Y cómo en esta sociedad donde el mall es más recurrido que un parque, realmente cuesta optar por juguetes de buena calidad (que no sea la bicicleta de barby o princesa para la niña y la de super héroe para niño) El plástico está muerto. La madera está Viva. Los colores chillones ; quien dijo que son los mejores para los niños? En fin…asi como el consumismo y el dinero corrompe …. está el arte y la cultura que educan al pueblo y reflejan lo mejor y peor de ellos. Lo mejor y peor de nosotros mismos. No hay mejor momento para que el arte hable y saque a luz la inmensa oscuridad que existe acá y allá.

