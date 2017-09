Tonka Tomicic se toma la portada de revista con nuevo look rubio

La animadora de Canal 13 Tonka Tomicic sorprendió en la portada de la revista Caras con una hermosa sesión de fotos donde aparece con un nuevo y atrevido color de pelo: rubio miel.

La conductora que nos tiene acostumbrados a los tonos castaños, decidió arriesgarse y jugar con un estilo completamente diferente. “-A mi marido— Le encantó. ‘Te ves bella’, me dijo. (ríe). He tenido el pelo de todos los colores y creo que hay rubios y rubios. Este es cálido, miel y me encanta. Es la metamorfosis que se necesita para la primavera”, aseguró en la publicación.

Según la conductora, los hombres tienen debilidad por las rubias. “Siempre una rubia llama la atención. Ahora, lo importante es que esa atención se mantenga en el tiempo”, agregó.

Una publicación compartida por Tonka (@tonkatomicicpetric) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 6:19 PDT

En la ocasión, la animadora también habló sobre su relación con Marco Antonio Leiva, más conocido como Parived. “Nosotros somos pareja, somos familia hace muchos años. (Se queda pensando). Te voy a decir algo que nunca he contado: la aventura más emocionante y transformadora —de la que al principio no me percaté, pero que ahora veo con claridad— ocurrió en calle Lyon, camino al auto que había estacionado cerca de Eliodoro Yáñez”, relató.

“Miré al hombre que gentilmente me acompañaría y, sin pensarlo, lo tomé firme del brazo, como si ese gesto fuera cotidiano entre nosotros. Caminamos juntos queriendo que el tiempo no pasara y, de hecho, seguimos hasta el día de hoy más unidos que nunca. Soy afortunada de compartir lo cotidiano y lo extraordinario con un ser humano espectacular, sólido, inteligente, pero sobre todo conectado espiritualmente. Una luz única y misteriosa”, finalizó.

Durante la entrevista, Tonka también se refirió a la maternidad y aseguró que le encantaría tener un hijo. “Ojalá tenga la suerte de poder ser mamá”, afirmó. “Bueno, una propone y Dios dispone. Las cosas se van dando. Tengo 41, así que hay unos añitos todavía. Ojalá tengamos la suerte y la bendición de ser mamá y de ser papá. Esperamos de corazón tener una oportunidad”, agregó.