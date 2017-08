Jean Philippe Cretton reveló anécdota que vivió con Camiroaga un día antes de su muerte

A sólo días de que se cumplan seis años del fatídico accidente del casa 212 en Juan Fernández, donde el querido animador de Buenos Días a Todos Felipe Camiroaga perdió la vida, Jean Philippe Cretton reveló un insólito encuentro con el carismático rostro de televisión.

El ex animador de Calle 7 recuerda con mucha nostalgia el 2 de septiembre de 2011, pues fue el encargado de entregar las primeras informaciones sobre el accidente.

Al respecto aseguró que: “Fue muy tensa mi conducción, porque empezaron algunos canales a lanzar la noticia antes y se nos pedía hablar en el canal también”, contó de manera exclusiva al portal Limalimón.

Luego agregó: “Al igual que muchos, tenía la sensación de que sí había pasado algo, pero que Felipe iba a estar bien, además que Felipe tenía esto de ser como un Rambo, de salir rasguñado, no sé”.

Pero eso no fue todo, pues el joven animador reveló algunos de los amistosos encuentros que protagonizó con Camiroaga.

“Cuando yo era muy pollo en esto (TV), me detuvo en un pasillo (Felipe) y me empieza a comentar que era fanático de Calle 7 y que lo veía siempre y qué bien le había hecho yo con la llegada al programa. Yo siempre recuerdo eso con mucho cariño, porque Felipe era el uno, entonces que él se detuviera en un pasillo a decirle algo a alguien como yo, yo lo sentí muy cariñoso”, manifestó.

Finalmente, recordó su último encuentro con el exitoso animador, el día antes del fatídico accidente.

“Con Felipe me encontré el día antes de que viajara, él estaba sentado en la oficina del productor de Calle 7, y yo entré a la oficina del Juanca y veo a Felipe, y le digo ‘¿y tú qué estás haciendo acá? y Felipe me dice ‘me llamaron porque voy a animar el Calle 7 ahora’, y yo le digo ‘mira qué curioso, justo me acaba de llamar el Tata para decirme que voy a animar el Buenos Días a Todos‘ y me dice ‘te van a quedar grandes los ternos’”, contó entre risas Jean Philippe.

“Creo que Felipe sigue siendo tan importante en la tele, porque él representaba una tele que lamentablemente ya se fue (…) entonces uno lo echa de menos no solamente por las circunstancias en que murió y lo que significaba, sino que además porque era muy talentoso”, sentenció Cretton.