¿Exceso de Photoshop? Modelo Ingrid Aceitón luce irreconocible en sesión de fotos

Ingrid Aceitón se encuentra en su mejor momento, ya que además de seguir con sus estudios de Prevención de Riesgos, se está preparando para un complejo certamen de belleza internacional.

Se trata del Miss Earth Chile y aunque aún falta para llegar a dicha instancia, primero debe ganar el Miss La Florida 2017.

Es a través de su cuenta de Instagram que la modelo ha dejado registro de varias sesiones fotográficas en las que ha participado, plataforma en la que sus seguidores constantemente la llenan de halagos y resaltan la belleza natural que posee.

Sin embargo, una de sus últimas fotografías llamó la atención de sus admiradores pero esta vez por algo distinto, ya que la guapa amiga de Camila Recabarren se ve bastante distinta. Incluso varios señalaron que se trataba de un exceso de retoque digital.

“Photoshop o mucho maquillaje, no pareces tú”; “Muy linda pero esta foto está muy arreglada. Si no dices que eres tú, pasas fácilmente por otra persona”; “Qué exceso de Photoshop en la foto”; “¿Es exceso de maquillaje o Photoshop? Qué rostro más raro.. eres linda, no deberías retocarte tanto”, fueron algunos de los comentarios.

Recordemos que Ingrid se hizo popularmente conocida tras su paso por el docurreality No basta con ser bella, donde varias jóvenes competían para convertirse en la próxima Miss Chile, el cual no ganó, aunque sigue siendo una de las más recordadas.

A continuación te mostramos la publicación.