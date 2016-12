Luego de cinco años de relación: Mayte Rodríguez confirma quiebre con Tiago Correa

Mayte Rodríguez y Tiago Correa comenzaron su relación con la atención de la prensa puesta en ellos, sin embargo, poco a poco se convirtieron en una de las parejas más estables del espectáculo nacional.

Es por ello que tras cinco años juntos, sorprendió tanto que la actriz de TVN confesara su quiebre sentimental. “-Terminamos- Hace un tiempo atrás. Pero estamos súper bien. A mí no me gusta mentir. Así es que te lo digo porque me estás preguntando. Creo que es un espacio que prefiero proteger. Espero que me lo respeten”, señaló a Glamorama durante la presentación de la nueva teleserie nocturna del canal público.

Dicha producción cuenta con ambos en su elenco, sin embargo, sus personajes no tienen relación. “Todo bien. Los personajes no se encontraron tampoco. No nos tocó actuar juntos, ninguna escena. Pero compartimos set, como él entra a grabar. Bien”, continuó la hija de Carolina Arregui.

Mayte asegura que el quiebre fue amistoso y que ambos se encuentran bien. “De repente pasa que uno siente que tiene que tomar otro camino. Eso fue lo que nos pasó”, agregó.

El actor en tanto, no quiso referirse al tema. “Esas son preguntas que no corresponden, porque la vida es privada, de nosotros dos. Nos queremos mucho, nos acompañamos en todo. Y aquí estamos, pasándolo bien… Felices. Disfrutando de esto (el evento)”, sentenció al portal.

La pareja se conoció cuando trabajaban en la teleserie Infiltradas de CHV, mientras Correa aún seguía casado con la actriz Ignacia Allamand, de quien se separó meses después.