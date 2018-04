Sigue la polémica: Capítulo de Los Simpson responde a las acusaciones por racismo

Fue en noviembre pasado cuando se estren√≥ el documental “El Problema con Apu”, en el que se acus√≥ a Los Simpson de promover estereotipos sobre la cultura india con el personaje de Apu Nahasapeemapetilon.

La obra, presentada por el comediante de ascendencia india Hari Kondabolu, sugiere que la interpretaci√≥n de Hank Azaria, actor que presta su voz para el due√Īo de la tienda Kwik-E-Mart, es la de un “hombre blanco haciendo la imitaci√≥n de un hombre blanco burl√°ndose de c√≥mo habla mi padre”.

Luego de unos meses del estreno del documental, la serie aludida respondió con un directo mensaje en uno de sus capítulos.

Espec√≠ficamente ocurri√≥ en el episodio emitido este domingo 8 de abril, el que llev√≥ por t√≠tulo “Ninguna buena lectura queda sin castigo”.

En una de sus escenas, Marge lee a Lisa su novela favorita, llamada “La Princesa del Jard√≠n”.

Luego de darse cuenta que era m√°s ofensiva de lo que recordaba, su hija se dirige hacia los espectadores y dice: “Algo que empez√≥ hace d√©cadas y era aplaudido y considerado inofensivo, ahora es pol√≠ticamente incorrecto. ¬ŅQu√© m√°s se puede hacer?”.

Posteriormente se muestra una fotografía del propio Apu en el velador del dormitorio de Lisa.

