El día que Noel Gallagher le enseñó a "Obi-Wan Kenobi" a pelear con un sable láser

Hay una historia que Noel Gallagher nunca se cansará de contar: la de cuando le enseñó a Ewan MGregor (Obi-Wan Kenobi) a pelear con sables láser en los noventa.

En una entrevista reciente con Jamie Stangroom del sitio StarWars.com, el músico y ex miembro de Oasis recordó la vez que se volvió un maestro Jedi y le enseñó al actor a usar esta espada.

Noel lo recuerda así: “Había una fiesta en mi casa en los noventa y vino Ewan, que justo había conseguido el papel para Star Wars. Yo estaba como ‘¡no puede ser!"”, relató.

Agregó que en ese momento él tenía dos espadas láser en la casa así que le dijo, “ahora mismo, en el jardín de atrás, enséñanos tus habilidades”.

Según consigna el sitio de cultura argentino, Indie Hoy, cuando Stangroom le consutltó preguntó si esa había sido la primera batalla de McGregor con sables láser, Gallagher se aseguró de dejar claro cuál fue el resultado: “Y su última. ¡Lo llevé a la escuela!”.

Hace unos años, fue el mismo actor escocés quien se refirió a ese momento en un programa de la BBC y reconoció que tuvo una dura pelea con Noel. El ganador de un Golden Globes relato:

“Me enteré de que había obtenido el papel de Obi-Wan Kenobi y fui a una fiesta en la casa de Noel, la cual en ese momento estaba calle abajo de mi casa en Belsize Park”, admitió.

“Fue en los noventa, así que a las ocho de la mañana siguiente estábamos peleando con las espadas láser en el jardín. Él las tenía ahí, yo no fui con la mía en ese momento. Estaba lleno de gente, así que él no me la dejó fácil”, contó.