Las 5 películas de superhéroes que no puedes perderte en 2018

Sábado 06 enero de 2018 | Publicado a las 15:56

El estreno de Avengers: Infinity War en abril, es el más esperado de la temporada que viene, pero es sólo la punta de un iceberg que en 2018 se vestirá con capa y spandex.

El año estará dominado por los personajes de Marvel. Y sí, aunque es cierto que esto ya no es novedad, puede haber gratas sorpresas, pues a las producciones del universo cinemático de la casa de Stan Lee se suman nuevas entregas protagonizadas por mutantes que podrían mejorar el mal gusto que en muchos dejó X-Men: Apocalipsis.

Pero el tiempo corre a la velocidad del rayo (aunque su película aún no tenga fecha de estreno), así que vamos con la lista de cintas de superhéroes imperdibles que este año nos obligarán a rediseñar calendarios y presupuestos.

1. Black Panther – 16 de febrero

Dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Chadwick Boseman en la piel de T’Challa, el príncipe de Wakanda que conocimos en Captain América: Civil War.

Black Panther mostrará lo que ocurre cuando T’Challa vuelve a su tecnologizada nación para asumir el trono, luego de que su padre muriera en Civil War. De acuerdo a lo anunciado, el 90% del elenco es afroamericano. Esto ha llamado la atención positivamente entre los medios estadounidenses, debido a la falta de diversidad de se ha acusado de la versión cinematográfica de la casa de las ideas.

Otro de los aspectos que entusiasman es la construcción del mundo wakandiano, del que sólo tuvimos una probada escueta en Guerra Civil, y que en el tráiler da que hablar con su mezcla del paisaje africano con construcciones high tech. La experiencia de Coogler como director (Creed, Fruitvale Station) eleva las expectativas. Su mano ya se puede notar en el ritmo y en la musicalización de los adelantos.

A Boseman se unen Michael B. Jordan en su segundo rol comiquero (aunque probablemente él tampoco quiera recordar su paso como Johnny Storm en 4 Fantásticos), esta vez como el villano Erik Killmonger, y Lupita Nyong’o como Nakia, parte de la guardia del rey. También participará Danai Gurira (más conocida por Michonne de The Walking Dead) como Okoye, líder de la misma guardia real.

2. Los nuevos mutantes – 13 de abril



Josh Boone, el director de Bajo la misma estrella, trae esta adaptación del cómic homónimo a la que Fox dio luz verde luego del éxito de Deadpool y Logan. Si están pensando que el director de una de las películas insignia de la Young Adult Fiction (YA) podría llevar a los mutantes en esa dirección, están en lo correcto. Y también equivocados. De acuerdo a Boone, la película mantendrá algo del espíritu YA, pues trata de un grupo de cinco mutantes jóvenes que lidian con los conflictos propios de su edad (además de aprender a transformarse en lobo, manejar energía solar y otros problemas típicos de la adolescencia) pero tendrá un fuerte toque de horror.

El grupo deberá luchar contra las fuerzas desconocidas que los mantiene encerrados en una instalación que en el tráiler se ve como un clásico hospital abandonado y embrujado, con su infaltable versión de Another Brick in the Wall, Part 2. No estarán allí para salvar al mundo, sino para salvarse a ellos mismos y de sus propios poderes. Y según el director, no habrá disfraces ni supervillanos.

¿Una película de horror en el universo mutante? La apuesta suena más que interesante, sobre todo porque Boone ha declarado que la trama está inspirada en el paso de Bill Sienkiewicz por el cómic de Los Nuevos Mutantes durante los 80, descrita por el mismo director como más oscura y surrealista.

Entre las estrellas reconocibles se encuentra Maisie Williams (Aria Stark en Game of Thrones) como Wolfsbane, Charlie Heaton (el menos enfermizo de los Byers en Stranger Things) como Cannonball, y Alicia Braga como Cecilia Reyes, la mentora del grupo. Además se rumorea que podría aparecer James McAvoy repitiendo su Profesor X, probablemente aún calvo, aunque con la X-Continuidad nunca se sabe.

3. Avengers: Infinity War – 4 de mayo

Y llega al fin la que promete ser la madre (hasta ahora) de todas las películas de superhéroes por todos los motivos posibles: porque en su reparto se incluyen prácticamente todos los personajes que han aparecido en las películas de Marvel (incluso el Soldado de Invierno y los Guardianes de la Galaxia).

Esto último porque al fin Thanos (Josh Brolin) será el villano directo a enfrentar (quien, cumpliendo con su afirmación de que si quieres algo bien hecho tienes que hacerlo tú mismo, viene en busca de las gemas del infinito), porque es reconocidamente la culminación del proyecto que se inició hace diez años.

Y porque los que lo que han venido mostrando los hermanos Anthony y Joe Russo al mando de las últimas dos entregas de Capitán América los certifica como la dupla indicada para dirigir esta mole de película. Y claro, también está el traje nuevo de Spider-Man. No es de extrañar que en una encuesta del sitio Fandango esta película haya sido nombrada la más esperada de este año.

Infinity War tendrá una secuela directa que se filmó en la misma producción, cuyo estreno está programado para el 3 de mayo. Por lo tanto, no tendremos la conclusión de la historia, pero sí es seguro que el cliffhanger será épico.

Los análisis exhaustivos de los adelantos abundan, así que baste decir aquí que si durante el primer trimestre de 2018 la vida ha sido poco generosa y tienes que elegir ver sólo una película, probablemente debería ser esta. Aunque sea para que no te la cuenten.

4. Deadpool 2 – 1 de junio

El mercenario con la boca más rápida del Universo Marvel vuelve en su esperada secuela, aunque no sin algún contratiempo: el director de la primera entrega, Tim Miller, dejó el proyecto por diferencias creativas con Ryan Reynolds, quien además de encarnar al titular se toma muy a pecho su rol de productor.

El lugar fue ocupado por David Leicht, quien ganó notoriedad luego de dirigir John Wick. El resultado de la mezcla de aquella estética violentamente elegante y la vocación irreverente de Deadpool podría llevar a un nuevo nivel a este personaje. Simon Kinberg, el reconocido productor de los filmes del X-Universe, confesó a Entertainment Weekly que los mayores desafíos en esta ocasión fueron mantener la frescura y el humor de la primera y evitar la tentación de hacer una película más grande.

Además de Reynolds, se repiten el plato Morena Baccarin como Vanessa, T. J. Miller como Weasel y Brianna Hildebrand como Negasonic Teenage Warhead. Y como atractivo extra está la participación de Josh Brolin como Cable, quien así se anota la curiosidad de actuar en el universo Marvel de Fox y en el de Disney. Brolin ha comentado que ha firmado por cuatro películas como Cable y que en Deadpool sólo veremos la introducción del personaje.

5. X-Men: Dark Phoenix – 2 de noviembre

Es una de las sagas más importantes y queridas por los fans de de los X-Men, lo que eleva las expectativas, pero también el riesgo. La Saga de Fénix Oscura se desarrolló en 1980 bajo la tutela de Chris Claremont y John Byrne, una de la duplas más prolíficas y recordadas en la historia de los cómics, y especialmente de los mutantes.

Pese a que el personaje de Jean Grey/Fénix ya apareció en la primera trilogía, y especialmente en The Last Stand, la versión nunca convenció a los fanáticos ni a los productores. De hecho, los eventos de Apocalipsis terminaron por borrar esa línea temporal. Así, esta nueva versión de Fénix es la oportunidad para corregir los errores entonces cometidos.

Simon Kinberg, además de escribir el guion, tendrá su debut directorial con Dark Phoenix, lo cual suma más riesgo a la apuesta. Kinberg ha declarado que buscará ser fiel a la historia, aunque con un enfoque más humano y realista y no tan” galáctico”, como el del cómic original.

La película será la continuación de Apocalipsis, por lo que volverá el mismo equipo más juvenil, esta vez en la década de los 90. Los X-Men, comandados por el académico calvo favorito de todos, tendrá que enfrentarse a Lilandra (Jessica Chastain), quien tratará de aprovecharse de los poderes de Fénix que han poseído a Jean Grey, con Sophie Turner nuevamente en el rol, y que amenazan con volverse incontrolables.

Aunque Kinberg había declarado su intención de iniciar una nueva trilogía con esta cinta, el reciente acuerdo entre Disney y Fox habrían puesto fin a sus planes. Dark Phoenix sería la última película de los X-Men producida por Fox antes de que Disney integre (por fin) a los mutantes a su propio universo.

Por ahora, no hay tráiler, pero sí algunas compilaciones de las imágenes que han sido liberadas:

Mención honrosa: Aquaman – 21 de diciembre

Aceptémoslo: la inclusión de esta cinta es más bien un guiño de respeto a la vapuleada DC Comics, que no ha podido salir a flote con sus versiones cinematográficas. Este es el único estreno de Warner y DC este año, y, como siempre, podría ser una oportunidad de levantar cabeza. Los aciertos de Wonder Woman dan esperanzas acerca del futuro de las películas unitarias de superhéroes DC, pero luego recordamos Justice League.

Concentrémonos en los datos. Jason Momoa vuelve por tercera vez como Arthur Curry/Aquaman, el rey de Atlantis reluctante a cumplir con su misión. Amber Heard interpretará a su consorte Mera. El antagonista será Patrick Wilson como Orm, el hermano que intentará quedarse con el trono de Atlantis. El elenco lo completan Nicole Kidman, Dolph Lungdren y Willem Dafoe.

La película será dirigida por James Wan, conocido por ser uno de los creadores de El juego del miedo y el director de la original, y por haber dirigido las entregas de El conjuro y Rápido y furioso 7.

¿Una elección llamativa? Sin duda. Por ahora nos quedamos con el primer vistazo a la producción: