Los Simpson lo hicieron una vez más: predijeron la compra de Fox por Disney

Este jueves Disney confirmó que llegó a acuerdo con Twenty-First Century Fox para comprar parte de la compañía, específicamente sus estudios de cine y televisión por nada menos que 52.400 millones de dólares.

De esta forma el estudio Twentieth Century Fox, además de varios canales de televisión por cable como FX y National Geographic Television, pasarán a manos de la empresa de Walt Disney.

La noticia desató múltiples comentarios de todo tipo, y como era de esperar, los cibernautas se dieron cuenta de un pequeño detalle. Los Simpson ya había predicho dicha fusión.

El 8 noviembre 1998, en el quinto capítulo de la décima temporada, Homero conoce a Kim Basinger, Alec Balwin y al director de cine, Ron Howard, con quienes entabla una amistad que posteriormente se rompe, cuando Simpson revela que las estrellas de Hollywood están en Springfield.

Antes de cortar lazos, Homero intenta venderle la idea de una película a Howard, quien termina robándosela y presentándola a Fox. Es precisamente en este momento cuando un cuadro muestra un letrero de la cadena que dice: “20th Century Fox, una división de la compañía Walt Disney”.

Pero esta no es la primera vez que la serie predice un hecho actual. En el año 2000, un capítulo de la serie titulado Bart to the Future, mostraba que un adivino predecía que Lisa se convertiría en Presidenta de Estados Unidos en el 2030, sucediendo en el poder a nada menos que Donald Trump.

En ese entonces, a muchos les pareció que el episodio era sólo un chiste que jamás llegaría a ser realidad. Pero 16 años después, el magnate efectivamente logró instalarse en el sillón presidencial.