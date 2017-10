Antigua escena de Thomas y sus amigos causa polémica: tren es sepultado vivo como castigo

Estrenada en octubre de 1984 en Inglaterra, la serie infantil Thomas y sus amigos ha acompañado la infancia de millones de niños alrededor de todo el mundo.

Sin embargo, y a pesar de ser una producción enfocada en los más pequeños del hogar, algunos creen que incluye temáticas más oscuras de lo que muchos podrían creer.

Tal es el caso de Tristan Cooper, editor del sitio de entretenimiento Dorkly, quien recientemente dedicó un tuit a una escena que -a su juicio- resulta tan trágica como terrorífica.

“Hay un episodio en el que un tren obstinado es castigado, siendo enterrado vivo para siempre, y es peor que una película de terror”, escribió.

There's a Thomas the Tank episode where a stubborn train is punished by being entombed alive forever and it's worse than any horror movie pic.twitter.com/Bn1Y0PTItL

— Tristan Cooper (@TristanACooper) September 28, 2017