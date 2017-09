5 escenas eliminadas que pudieron cambiar por completo una película

Hace algunos días se dio a conocer una escena eliminada de El diablo se viste a la moda que verdaderamente hubiese cambiado el rumbo de la película.

El columnista de Buzzfeed, Spencer Althouse, fue el responsable de dar a conocer en redes sociales una versión ampliada de la escena del gran evento en que Andy y Emily Charlton (Emily Blunt) acompañaban a Miranda Priestly (Meryl Streep) para indicarle todos los nombres de quienes estaban presentes esa noche.

En la secuencia, se ve que el marido de Priestly aparece ebrio y hace un comentario ofensivo a su jefe, pero Andy salva la situación al distraer al hombre e impedir que escuche lo que dice el esposo de la editora. Tras esto, Miranda mira a Sachs y esboza con sus labios un “gracias”, mostrando por primera vez su lado más vulnerable.

I'm just seeing this deleted scene from The Devil Wears Prada for the first time, and honestly it changed the whole movie for me pic.twitter.com/6Zkr6UxHQO

