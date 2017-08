El problema con el nombre real de Jon Snow en "Game of Thrones"

El pasado domingo se vivió un capítulo de impacto en Game of Thrones, el cual marcó el fin de la séptima y penúltima temporada de la serie de HBO.

El episodio tuvo muchos puntos fuertes, pero el momento más importante fue cuando finalmente se reveló uno de los secretos más revelantes del show completo: que Jon Snow no es un bastardo, sino que es el hijo legítimo del príncipe Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, y el real heredero al Trono de Hierro.

Según descubrieron Bran Stark, Samwell Tarly y Gilly, Rhaegar anuló su matrimonio con la princesa Elia Martell y se casó en secreto con Lyanna. Esta última dio a luz a Jon tiempo después de que el príncipe hubiese sido asesinado por el futuro rey Robert Baratheon.

That scene! Aegon Targaryen Bey diyeceksiniz😎✌🏻 #GameOfThrones #GoT pic.twitter.com/gtI5zwADse

Robert inició una rebelión contra la dinastía Targaryen cuando creyó que Rhaegar había secuestrado y violado a Lyanna. Esa fue la gota que rebalsó el vaso, pues anteriormente las cosas ya estaban tensas debido a que el rey Aerys II Targaryen, apodado el Rey loco, era muy cruel y cometía muchos crímenes.

Cuando nació su bebé, Lyanna se lo dio a su hermano Eddard Stark y le dijo que lo ocultara de Robert y del mundo, pues bajo las órdenes de Baratheon se asesinó a la princesa Elia y los dos hijos que ella tenía con Rhaegar, la princesa Rhaenys y el príncipe Aegon.

Lyanna murió tras dar a luz, pero antes de eso le contó a su hermano que su bebé debía llevar el nombre de Aegon Targaryen.

Y aquí es donde surge un problema, pues si ese es efectivamente el nombre real de Jon Snow, significa que los dos hijos de Rhaegar se llamaban… igual.

Aegon es un nombre importante para la casa Targaryen, pues así se llamaba el primer rey de la dinastía, que llegó a Poniente/Westeros con dragones y conquistó seis de los siete reinos. Debido a ello es que numerosos integrantes de la familia lo han llevado a lo largo de la década, pero, ¿es realmente conveniente que Rhaegar llamara a sus dos hijos de ese modo?

Usuarios en redes sociales han discutido esto y, como era de esperarse, también han surgido memes y bromas que se refieren al tema. A continuación puedes ver algunos:

"That feel when having one son named Aegon isn’t enough.” -Rhaegar Targaryen, probably #GameofThrones pic.twitter.com/vXDSSUijXj

I'm just sitting here judging Rhaegar for naming both of his sons Aegon #ThronesYall pic.twitter.com/nfVVRHg07r

— Florence Rosé (@FloRoBurlesque) August 28, 2017