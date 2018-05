¿Por qué Blake Lively eliminó sus fotos de Instagram y dejó de seguir incluso a su marido?

Un completo misterio ha dejado ver la actriz Blake Lively en su cuenta de Instagram, luego de borrar todas sus fotos y dejar de seguir a gran cantidad de amigos, incluido su marido Ryan Reynolds, dentro de la red social.

Actualmente, en la cuenta existe solamente un video publicado, el cual hace alusión a la película A simple favor, donde Lively es protagonista, y en su lista de seguidos se encuentran 37 perfiles que llevan el mismo nombre: Emily Nelson.

Al parecer, esto sería una estrategia de la artista estadounidense para promocionar esta producción, la cual se estrenará el próximo 14 de septiembre en todos los cines del mundo.

Seg√ļn relat√≥ el sitio de Internet de la revista norteamericana People, muchas usuarias que llevan por nombre Emily Nelson, y fueron seguidas por Blake en Instagram, se preguntaron por qu√© hab√≠a ocurrido este cambio tan repentino durante el pasado lunes 30 de abril.

“Alguien hacke√≥ a Blake Lively en Instagram y ahora sigue a 37 p√°ginas de Emily Nelson”, “Alguien puede decirme por qu√© Blake Lively me sigui√≥ en Instagram y tiene mi nombre en su biograf√≠a” y “Adi√≥s mundo cruel, alg√ļn hacker anti-Emily me est√° siguiendo, lleg√≥ mi hora”; fueron algunos de los comentarios en Twitter.

does anyone want to tell me why Blake Lively followed me and had this as a bio. Goodbye cruel world some hacker is anti-Emily, my time has come ūüôā pic.twitter.com/Yqi5MtYoBW

— emslay (@emilayyy97) 1 de mayo de 2018