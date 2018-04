DiCaprio y Brad Pitt serán el próximo dúo mítico del cine, promete Tarantino

El cineasta Quentin Tarantino caus√≥ sensaci√≥n en la apertura de la conferencia CinemaCon en Las Vegas al anunciar que Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, protagonistas de su pr√≥xima pel√≠cula, forman un d√ļo que podr√≠a ser tan m√≠tico como el de Paul Newman y Robert Redford.

Once Upon a Time in Hollywood, que se rodar√° este verano y se estrenar√° el pr√≥ximo a√Īo, girar√° en torno a los asesinatos cometidos por la “Familia Manson”, una secta dirigida por Charles Manson que escandaliz√≥ en la d√©cada de 1960 a Estados Unidos, en especial con el homicidio de la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski y quien estaba embarazada.

Los asesinatos tuvieron lugar en Los √Āngeles, meca del cine estadounidense, y la pel√≠cula tambi√©n contar√° la muerte del viejo sistema de estudios cinematogr√°ficos.

Tarantino, de 55 a√Īos, adelant√≥ el lunes que su noveno y muy esperado largometraje tendr√≠a el mismo tono violento y de desparpajo de su filme de culto Pulp Fiction (1994).

El estudio “Sony y yo vamos a traer a las salas oscuras a la pareja de estrellas m√°s emocionante desde Paul Newman y Robert Redford”, sostuvo el director de Reservoir Dog y Los odiosos ocho en el Caesar’s Palace, donde se celebra la conferencia.

Paul Newman, quien muri√≥ en 2008, protagoniz√≥ junto a Robert Redford, de 81 a√Īos, El golpe (1973), cuando el d√ļo ya hab√≠a adquirido una reputaci√≥n m√≠tica gracias a Butch Cassidy (1969), tambi√©n conocida como Dos hombres y un destino.

Tarantino gener√≥ intriga en el p√ļblico al afirmar que la trama de la pel√≠cula era “top secret”, pero que pod√≠a adelantar que Once Upon a Time in Hollywood se desarrollaba en 1969, “en el cl√≠max de los movimientos de contracultura, la revoluci√≥n hippie y el apogeo del Nuevo Hollywood”.

DiCaprio, oriundo de Los √Āngeles, se manifest√≥ entusiasmado por trabajar con Brad Pitt y dijo que el gui√≥n de Tarantino es “uno de los m√°s fant√°sticos” que ha le√≠do.

Hollywood se muda a Nevada cada a√Īo durante cuatro d√≠as para asistir a la CinemaCon, donde los cin√©filos y la prensa pueden ver avances y extractos de pel√≠culas que se lanzar√°n en los pr√≥ximos meses.