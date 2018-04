El sorpresivo anuncio de Daniel Craig y Rachel Weisz: serán padres de su primer hijo

“Daniel y yo estamos muy contentos. Vamos a tener a un peque√Īo humano. Estamos deseando conocerle o conocerla. Es todo un misterio“. Con esta declaraci√≥n, la actriz Rachel Weisz confirm√≥ el primer hijo junto a su esposo, el actor ingl√©s Daniel Craig.

La noticia la revel√≥ en una entrevista publicada por el diario The New York Times. All√≠ especific√≥: “Estoy muy felizmente casada. Estoy muy, muy feliz (…) Se me va a notar pronto”, relaci√≥n al embarazo.

Por estos d√≠as la actriz promociona en Estados Unidos el estreno agendado para la pr√≥xima semana de su √ļltimo filme, Disobedience, el cual dirige el chileno Sebasti√°n Lelio, ganador de un √ďscar en marzo pasado con Una Mujer Fant√°stica.

El anuncio fue sorpresivo debido el recelo que la pareja ha mantenido de su vida privada los √ļltimos siete a√Īos. “Es que somos realmente malos hablando de nuestra vida privada”, dijo Weisz, quien adelant√≥ que a√ļn no tiene un nombre para su futuro hijo.

Sobre su matrimonio con el int√©rprete del agente 007, dijo: “Nunca fue una ambici√≥n (casarme). M√°s bien todo lo contrario. Nunca me veo reflejada en esas comedias rom√°nticas donde el matrimonio parece ser el objetivo. Simplemente sucedi√≥ en un momento maduro de mi vida”.

El hijo de la pareja viene a complementar una familia que ya conforma Henry (11), reto√Īo de la actriz con el cineasta Darren Aronofsky, y Ella (25), hija del actor con Fiona Loudon.