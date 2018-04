Cecilia Bolocco confesó que le han ofrecido cargos políticos: "No es lo mío"

Al final del desfile de mi nueva colecci√≥n para @falabella_cl Gracias por acompa√Īarme y por los bellos mensajes!!! #style #fashion #swarovski #brilliant Gracias tambi√©n a mi maravilloso equipo, a toda la prensa y a @swarovski #swarovskichile por sus bellos accesorios!!!!

A post shared by Cecilia Bolocco (@ceciliabolocco) on Nov 30, 2016 at 4:00pm PST