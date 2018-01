Cambio radical: Príncipe William se aburrió de sus "entradas" y se rapó la cabeza

Un par de años lleva el Príncipe William quedándose cada vez más calvo. Incluso esta condición le ha costado bromas de su propia familia, quienes han festinado con la falta de cabello del británico de 35 años.

Sin embargo, el duque de Cambridge decidió dejar atrás esta imagen y apareció con un nuevo “look” que sorprendió a todos.

Así lo demostró este jueves, cuando durante su visita al Hospital para Niños Evelina London apareció con la cabeza prácticamente rapada. Esta nueva apariencia atrajo la atención de todos los fotógrafos presentes, quienes no tardaron en divulgar el nuevo aspecto de William.

The Duke of Cambridge has shaved his head pic.twitter.com/18VzItLYvP

— Elliot Wagland (@elliotwagland) 18 de enero de 2018