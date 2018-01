Popular miembro de S Club 7 remata uno de sus premios por Ebay

Fue en 1999, en pleno “boom” de las pop bands cuando la agrupación británica S Club 7 llegó a la fama. Se trataba de una banda juvenil compuesta por 7 adolescentes que bailaban, cantaban y actuaban.

A más de 18 años desde esa época, uno de los miembros de la agrupación vuelve a llamar la atención, no por su talento, sino que por una particular publicación que no pasó desapercibida en redes sociales.

Se trata de Paul Cattermole, quien, la semana pasada, decidió vender por Ebay nada más ni nada menos que uno de los premios que ganó durante su carrera.

En el remate, Paul ofrece el Brit Awards que obtuvo la banda en 2000 como “Mejor grupo revelación”, partiendo la subasta con £650 (474 mil pesos chilenos). A cuatro días de la publicación, este monto ha ascendido hasta £65,300 (47 millones de pesos), luego de más de 120 ofertas.

Check out Brit Award Best Newcomer Presented To Paul Cattermole S Club 7 https://t.co/CJl2AMEaib @eBay – thanks for all the interest peeps ☺️

— Paul Cattermole (@Paulcattermole1) 11 de enero de 2018