Acusan a Stan Lee de acoso sexual en contra de enfermeras

Las acusaciones en contra de conocidas personalidades por acoso sexual no se detienen. Mientras que después de los Globos de Oro tres mujeres denunciaron al actor James Franco por conductas inadecuadas, en esta ocasión el apuntado es Stan Lee.

Según recoge una exclusiva del periódico inglés Daily Mail, la empresa que brindaba servicios de enfermería al creador de Spider-Man en su mansión de Los Ángeles dejó de hacerlo debido a las quejas de las enfermeras, quienes aseguraron que Lee las manoseaba, se paseaba desnudo frente a ellas y les pedía que le practicaran sexo oral.

El citado medio agrega que las quejas de las trabajadoras han sido repetidas y constantes, lo que llevó a la compañía -cuyo nombre no ha sido revelado- a dejar de atender al editor de cómics, de 95 años, en 2016.

“Stan es un hombre anciano que aparentemente perdió el rumbo. Parece no importarle lo que la gente piense de él, perdió el filtro. Han sido varias enfermeras jóvenes las que han llegado a su casa en West Hollywood y él las ha acosado. Lo encuentra divertido”, comentó una fuente que conoce la situación.

A través de un comunicado, el abogado de Lee rechazó estas denuncias. “El señor Lee niega categóricamente estas acusaciones falsas y despreciables, y tiene toda la intención de luchar para proteger su buen nombre estelar y su carácter impecable”, indicó.

“No hemos sido notificados de ninguna acción civil, o de algún reporte con la policía, que para cualquier reclamo genuino sería la forma más apropiada de manejarlo”, agregó.

“El señor Lee no será extorsionado ni chantajeado, y no pagará dinero a nadie porque no ha hecho absolutamente nada malo”, enfatizó.

Cabe señalar que la actual empresa que se encarga de los cuidados del multimillonario aseguró que el trato de Lee siempre ha sido “intachable”.