Artistas puertorriqueños alzan la voz por falta de apoyo de Trump en medio de la crisis

Puerto Rico vive una de las peores tragedias de su historia tras la aparición del huracán María, que dejó a gran parte de la isla bajo el agua.

Frente a esta situación, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló señaló que teme una “crisis humanitaria” si Estados Unidos no toma “medidas inmediatas” para ir en ayuda del territorio estadounidense devastado.

“Si no queremos provocar una situación de crisis humanitaria en los Estados Unidos, tenemos que tomar acción inmediata”, dijo Rosselló durante una rueda de prensa en la capital San Juan.

Pero no sólo el gobernador alzó la voz frente al tema, varias celebridades puertorriqueñas también pidieron al gobierno de Donald Trump que se hiciera cargo de la situación y criticaron el hecho de que su preocupación estuviese en otros lados.

“Señor Presidente no hable más sobre la NFL. Haga algo sobre nuestra gente que lo necesita en #PuertoRico. Somos ciudadanos americanos también”, escribió el cantante Marc Anthony.

El músico hace alusión a la polémica entre Trump y los jugadores de la Liga de Fútbol Americano, quienes durante el himno nacional, antes de cada juego, se arrodillan en señal de protesta por el racismo que se vive en EE.UU.

Mr. President shut the fuck up about NFL. Do something about our people in need in #PuertoRico. We are American citizens too. — Marc Anthony (@MarcAnthony) 25 de septiembre de 2017

Por su parte, Ricky Martin se lanzó contra la impresionante alza en los precios de los pasajes a Puerto Rico. “Esto no está bien. Estamos en medio de una crisis humanitaria. Deberían haber leyes contra esto”, agregó.

THIS IS NOT RIGHT. WE ARE IN THE MIDDLE OF A HUMANITARIAN CRISIS. THERE SHOULD BE LAWS AGAINST THIS. pic.twitter.com/tmG1CXPQAS — Ricky Martin (@ricky_martin) 25 de septiembre de 2017

El músico también aseguró hace algunos días que no ha podido comunicarse con su hermano, lo que lo tiene viviendo en la incertidumbre. “Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre”, indicó en la grabación.

Please donate. Link in bio. #hurricanemaria youcaring.com/rickymartin Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 12:53 PDT

Por su parte, el actor Benicio del Toro retuiteó un duro mensaje del cantante John Legend. “POS POTUS (El Pedazo de mierda de Presidente de Estados Unidos) insulta a Puerto Rico mientras ellos pasan por una terrible crisis humanitaria”, escribió Legend en respuesta a otro tuit de Trump que dice:

“Texas y Florida van muy bien, pero Puerto Rico, que ya estaba sufriendo de infraestructura rota y de una deuda masiva, está en problemas”, escribió.

POS POTUS insults Puerto Rico while they're going through a terrible humanitarian crisis. https://t.co/SuUj7erTMG — John Legend (@johnlegend) 26 de septiembre de 2017

Recordemos también que el cantante Luis Fonsi rompió en llanto durante una entrevista con Don Francisco. “Lo que menos me preocupa es mi casa, yo voy a resolver eso y no importa… Lo que me preocupa es mi familia, mis abuelos, mis primos que no he hablado con ellos, mucha gente que lo está… pasando muy mal”, señaló entre lágrimas.

“Hay mucha gente en refugios que no tienen absolutamente nada, que sepan que estamos aquí, que estamos sufriendo por ellos, que queremos ayudar y que estamos buscando todas las maneras para hacerlo. No nos hemos olvidado de ellos y que estamos igual de dolidos”, afirmó.

“Me siento impotente, siento no poder estar ahí, que no puedo darle la mano a alguien, pero que vamos a salir adelante y que vamos a estar bien”, finalizó.