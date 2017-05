¿Qué le pasó a Kylie Jenner en Perú?

Kylie y Kris Jenner están revolucionando los medios peruanos gracias a su paso por ese país donde se encuentran grabando algunos capítulos de su reality show Keeping Up with the Kardashians.

El viaje, sin embargo, no ha estado alejado de percances pues durante su estadía en el Cusco, la menor del clan sufrió las consecuencias de la altura.

Según consigna el diario El Comercio, la joven de 20 años sufrió fuertes dolores de cabeza y náuseas, por lo cual tuvo que ser atendida por un paramédico, quien la ayudó conectándola a un tanque de oxígeno.

Pero no sólo Jenner ha sufrido con estos problemas, ya que el Cusco se encuentra a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar, lo que puede provocar problemas con la presión arterial, la que aumenta de forma constante cuando se asciende a lugares de gran altitud.

El caso de Jenner, no fue tan terrible pues a los pocos minutos la joven empresaria compartió un video en Snapchat donde se le ve recibiendo atención.

Se espera que madre e hija visiten Machu Picchu hoy miércoles, donde continuarán las grabaciones de su programa.

Mira desde el segundo 50.