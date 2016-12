Jennifer Lawrence cuenta por qué es tan "pesada" con sus fans: "No los conozco"

No se toma selfies con sus fans, no firma autógrafos, ni los saluda en la calle. Jennifer Lawrence admite ser totalmente antipática cuando se pilla a sus seguidores en la calle y tiene un potente motivo para justificarse.

La protagonista de Los Juegos del Hambre reconoce que es “arisca” y “maleducada” por culpa de su propia fama. “Creo que la gente, los extraños, piensan que somos amigos porque soy famosa y sienten que me conocen. Pero yo no les conozco”, detalla la ganadora de un Óscar.

“He empezado a ser algo maleducada y a encerrarme en mí misma porque tengo que proteger mi burbuja. Pienso: ‘Tengo un trabajo raro, no dejes que sea tu realidad’. Eso es más importante para mí que el hecho de que alguien piense que soy maleducada”, cuenta en entrevista con el portal Daily Telegraph y aclara que con su lenguaje corporal deja claro que no quiere hablar con un extraño.

“Si a pesar de eso siguen hablándome, simplemente me vuelvo maleducada. No digo nada, pero estoy en plan mmmm, sí, no, ok, adiós”, continúa la actriz de 26 años, que incluso no tiene cuenta en Instagram.

“Si intentara ser amable con todos estaría manteniendo conversaciones superficiales y haciéndome selfies 50 veces al día. No puedo vivir así”, añade.

Cabe señalar que la última película de Jennifer, “Pasajeros”, está disponible desde este jueves en las salas de cine más grandes del país.