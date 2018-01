Organizaciones critican duramente acuerdo de Corfo con SQM para explotación del Litio

Domingo 28 enero de 2018 | Publicado a las 14:22

El Movimiento el Litio para Chile junto a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y diversas organizaciones sociales señalaron que el acuerdo de Corfo y SQM representa una impunidad ante los empresarios que han abusado de los derechos de todos los chilenos.

Tras el acuerdo que realizó Corfo con SQM en torno al arrendamiento del Salar de Atacama, diferentes organizaciones han manifestado su desacuerdo con el contrato para la administración del Litio hasta el 2030, el que fue calificado por el vicepresidente de Corfo como el mejor acuerdo en la historia del país.

Desde el Movimiento el Litio para Chile señalaron que no es posible que el Estado tenga vínculos con empresas que aún tienen litigios legales y que además han sido multadas a nivel internacional por corrupción.

Miguel Soto, coordinador nacional de esta organización, calificó el acuerdo entre Corfo y SQM como ilegítimo e inmoral, ya que se ha hecho a espaldas de la ciudadanía y además no dejaría como principal beneficiado al Estado.

Por otra parte, Gonzalo Guitierrez exparticipante de la comisión nacional del litio del 2015 y actual miembro del Comité de Minería no metálica de Corfo, señaló que el contrato no ayuda al desarrollo del país, ya que no agrega valor agregado al litio, ni le da sustentabilidad a la minería.

Además señaló que el acuerdo no ha tenido la suficiente transparencia, debido a que no ha hecho consultas a las comunidades indígenas, ni a sus órganos internos, creados para la discusión de este tipo de proyectos.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores, su vicepresidenta Amalia Pereira llamó a todas las organizaciones sociales a manifestarse ante el acto de impunidad que según ellos representa el Acuerdo por el Litio ya que estos son recursos de todos los chilenos.

Desde el movimiento Litio para Chile llamaron a todas las organizaciones sociales a sumarse a la manifestación que se realizará este lunes a las 18:30 y que partirá en la calle Portugal con la Alameda para impedir que se concrete el acuerdo a través de un requerimiento impuesto ante la Contraloría.