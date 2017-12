Los videos más vistos por los chilenos en Youtube durante 2017

Ya queda menos de un mes para que se termine este 2017, instancia ideal para comenzar a hacer balances de lo que ha dejado estos 12 meses.

En Chile, 8 de cada 10 personas ven YouTube de manera diaria. Pero ¿qué estamos viendo? Como es habitual, la popular plataformas de videos ha dado a conocer su listado de YouTube Rewind, en el que aparecen los contenidos más populares de esta temporada.

A través de un comunicado oficial, la compañía informó que el gran ganador en la categoría musical de este año fue “Despacito”, que no sólo se coronó como el rey de los videos a nivel local, sino que también a nivel global.

Lo siguen otros temas como “Mi Gente” de J. Balvin y Willy William (top 3 a nivel global), y “Felices los 4” de Maluma (top 4 a nivel global).

En la categoría general, Stefan Kramer se lleva los honores con su imitación de Cristiano Ronaldo y Alexis Sánchez para la Copa Confederaciones, seguido por la Sonora de Rehabilitarse de Morandé con Compañía y los siempre presentes Woki Toki con las 42 Nuevas preguntas del Censo 2017.

A continuación te dejamos con las listas de los videos más vistos durante 2017 en Youtube.

Top 10 videos generales – Chile

1- Stefan Kramer: Cristiano vs Alexis – Copa Confederaciones 2017

2- Mami te gusta poco / La Sonora de rehabilitarse y su primer video clip

3- 42 Nuevas Preguntas Censo 2017

4- Como robar un centro comercial !! – Fernanfloo

5- Luis Fonsi – Despacito (Parodia/Parody) ft. Daddy Yankee & Justin Bieber

6- El regalo maldito de Youtube

7- Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee Justin Bieber (Parodia) Jaboncito

8- Esto tiene que parar… por favor

9- Así es Dalas Review

10- Argentina vs Perú | Eliminatorias Rusia 2018 | Reacciones amigos

Top 10 videos generales – Global

En el top ten de los videos generales más vistos a nivel mundial, aparece en el primer puesto un reality de gran popularidad en Tailandia, pero sumamente desconocido en Chile, llamado The Mask Singer.

En el programa se esconde en todo momento la identidad del cantante que participa hasta la gran final.

1- As Long As We Will Become The Dust – Oyster Masked | THE MASK SINGER 2

2- Ed Sheeran – Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography

3- Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect

4- Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer – America’s Got Talent 2017

5- Ed Sheeran Carpool Karaoke

6- Lady Gaga’s Full Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL

7- “Inauguration Day” — A Bad Lip Reading of Donald Trump’s Inauguration

8- History of the entire world, i guess

9- In a Heartbeat – Animated Short Film

10- Children interrupt BBC News interview – BBC News

Top 10 videos musicales – Chile

1- Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee

2- J Balvin, Willy William – Mi Gente (Official Video)

3- Maluma – Felices los 4 (Official Video)

4- Wisin – Escápate Conmigo (Official Video) ft. Ozuna

5- El Amante – Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)

6- Mon Laferte – Amárrame ft. Juanes

7- Becky G – Mayores (Official Video) ft. Bad Bunny

8- Ed Sheeran – Shape of You [Official Video]

9- Chris Jeday – Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

10- Farruko, Bad Bunny, Rvssian – Krippy Kush (Official Video)

Top 10 videos musicales – Global

1- Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee

2- Ed Sheeran – Shape of You [Official Video]

3- J Balvin, Willy William – Mi Gente (Official Video)

4- Maluma – Felices los 4 (Official Video)

5- Bruno Mars – That’s What I Like [Official Video]

6- Chris Jeday – Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

7- 05. El Amante – Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)

8- Jason Derulo – Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video)

9- DJ Khaled – I’m the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

10- Enrique Iglesias – SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox