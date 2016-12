Akinator: el legendario "genio de la web" que adivina en quién estás pensando

Da igual en qué personaje estés pensando: Akinator logrará adivinarlo gran parte de las veces. Akinator es el legendario “genio de la web” que ‘la llevó’ hace casi una década y que hoy regresa a leer los pensamientos.

Con sólo 20 preguntas, el protagonista logra adivinar quién estás pensando. Estas consultas se basan en la locación, rasgos, experiencias, relaciones; etc, del personaje incógnito, las que guían el programa para resolver el enigma. Para responder, el usuario tiene las opciones: Sí, No, No lo sé, Probablemente o Probablemente no.

Originalmente, el juego fue creado por los franceses Jeff Deleau y Arnaud Magret y lanzado como plataforma web en 2007 inspirado en el clásico “Adivina quién” y ganó fama rápidamente en los años posteriores. Esta página aún existe -y es muy popular- y sigue siendo la más acertada a la hora de adivinar personajes.

En tanto, la fama del genio se expandió con la tecnología y hoy está disponible como aplicación para Android, iOS y Windows Phone, en una modalidad que te permite juntar puntos según la adivinanzas del juego y los retos diarios.

En caso que el personaje en el que el usuario esté pensando no esté registrado en el juego, la aplicación/web le permitirá agregarlo detallando su nombre y una pequeña descripción.

Puedes jugar en línea haciendo clic aquí o descargar la aplicación en tu celular.