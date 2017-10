La incendiara alusión de Morrissey por Cataluña: "Liberen a todo el mundo de España"

“Liberen a Cataluña de España. Liberen a los toros de España. Liberen a todo el mundo de España”, con esta declaración Morrissey hizo público su apoyo a la causa catalana de independencia, en días en que promociona su inminente nuevo disco y se especula sobre un posible tour en Sudamérica.

La consigna la dijo antes de la canción “The Bullfighter Dies”, en un concierto exclusivo para las radios de la BBC donde adelantó parte de las nuevas canciones de “Low In High School”, nombre del álbum que saldrá al mercado el próximo 17 de noviembre.

Pero aquella no fue la única consigna polémica: también habló de la dirigente anti-musulmana Annie-Marie Waters, en lo que algunos medios tradujeron como un apoyo implícito: “Me sorprendió mucho el otro día, fue interesante ver a Anne-Marie Waters al frente de UKIP (UK Independence Party). Ah no, que las elecciones estaban arregladas. Lo siento, lo había olvidado”, señaló en tono irónico, dando caldo de cultivo para una antigua crítica que se le ha hecho al músico: su supuesto racismo europeo.

Esta semana, además, se ha especulado con un posible regreso de la banda a Sudamérica. La información la publica el portal brasileño Destak Journal, famoso por adelantar fechas de conciertos y giras internacionales de eventos masivos. La nota, firmada por José Norberto Flesch, anuncia que el británico se presentaría en Brasil en el marco de un viaje por la región.

Para escuchar las nuevas canciones que Morrissey tocó en su sesión especial para BBC, “I Wish You Lonely”, “When You Open Up Your Legs”, “Home Is a Question Mark”, “Jacky’s Only Happy When She’s Up on the Stage” y el primer single oficial del disco, “Spent the Day in Bed”, es necesario llegar al minuto 120 de este PODCAST, justo en el instante cuando el inglés arranca su recital “You Have Killed Me”.