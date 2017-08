Rapero norteamericano debió suspender shows tras ver el eclipse solar sin protección

El rapero estadounidense Joey Badass tuvo que cancelar el miércoles sus presentaciones por molestias en la vista, luego de que desafiara las advertencias de no ver el eclipse de Sol del martes sin protección.

El artista, cuyo sencillo debutante tituló “Unorthodox” (Poco ortodoxo), pareció no aceptar la sabiduría convencional y de manera orgullosa vio sin anteojos de protección el eclipse solar que presenció Estados Unidos tras casi un siglo.

Pero sin duda esto resultó ser una mala idea. El rapero tuvo que cancelar tres presentaciones a partir de miércoles tras quejarse en Twitter de problemas con su vista.

This ain't the first solar eclipse and I'm pretty sure our ancestors ain't have no fancy eyewear. Also pretty sure they ain't all go blind.

— BADMON (@joeyBADASS) August 21, 2017