El proyecto que mantiene ocupada a Aretha Franklin: su propio club nocturno en Detroit

La cantante estadounidense Aretha Franklin, ícono del gospel y el soul, está valorando la posibilidad de abrir un club nocturno en Detroit, en el que “cantaría de vez en cuando“.

“La reina del soul“, de 75 años, no tendría que desplazarse prácticamente para actuar: reside en un suburbio cercano a esta ciudad del norte de Estados Unidos, conocida como la capital del motor.

La idea es poder actuar de vez en cuando después de retirarse. El local se llamaría simplemente “Aretha’s“.

“Cantaría de vez en cuando y, por supuesto, invitaría a artistas especiales, los favoritos del público de Detroit, para que actúen“, explicó al diario local Detroit Free Press en una entrevista concedida el miércoles.

La artista anunció en febrero que tiene pensado retirarse, después de terminar la grabación de su último álbum producido parcialmente por Stevie Wonder. La cantante, nacida en Memphis (Tennessee) en 1942, comenzó a grabar sus primeros discos a los 14 años en la iglesia de su padre, un pastor bautista.

A lo largo de su carrera ha ganado 18 premios Grammy gracias a canciones que han marcado la historia del soul, como “Respect“, hasta “I Say a Little Prayer“, “Chain of Fools” o “(You Make me feel like) A Natural Woman“. nietos.

En los últimos años canceló varios conciertos. En 2016 dijo que sus médicos le prohibieron actuar debido a una dolencia de la que no dio detalles. La artista también aseguró tener algunas diferencias con su banda por organizar una gira más pequeña.