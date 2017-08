Versión 2018 de Lollapalooza Chile será de 3 días

Lollapalooza Chile anunció su octava edición, confirmando que tendrá tres días.

El evento que se realizará una vez más en el Parque O’Higgins tendrá lugar el próximo 16, 17 y 18 de marzo, reuniendo a más de 100 artistas, repartidos en 7 escenarios.

Además, contará con expresiones artísticas, culturales y medioambientales, junto con espacios especialmente habilitados para personas con algún grado de discapacidad y quieran ser parte de esta experiencia musical.

En sus ediciones previas se han presentado artistas como: Jane’s Addiction, Kanye West, The Killers, Fat Boy Slim, Deftones, The Flaming Lips, Foo Fighters, Björk, Arctic Monkeys, Pearl Jam, Queens of the Stone Age, The Black Keys, Franz Ferdinand, Deadmau5, A Perfect Circle, Soundgarden, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, New Order, Arcade Fire, Jack White, Robert Plant, Kings of Leon, Skrillex, The Smaching Pumpkins, Calvin Harris, Florence and The Machine, Eminem, Metallica, The xx, The Strokes, The Weeknd, Martin Garrix, Duran Duran, Jack Ü, Noel Gallaguer, Mumford and Sons, Franz Ferdinand, Keane, Passion Pit, The Hives, Alabama Shakes, Flume, Die Antword, Bad Religion, Rancid, Ghost, Twenty One Pilots, Johnny Marr, Lorde, Ellie Goulding, Zedd, Vampire Weekend, Pixies, The 1975, Tove Lo, y muchos más.

La venta de entradas se iniciará el jueves 17 de agosto a las 12:00 del día.

La primera etapa son los tickets Early Birds (Pase Tres Días General) y se podrá comprar hasta dos tickets por persona.

El stock es de 2.500 tickets, una vez agotados, comienza la Preventa 1 de los Pases Tres Días General a un valor de $115.000. Una vez agotada esta etapa, inicia la Preventa 2 a $130.000 y así sucesivamente con cada etapa.

Habrá descuentos para clientes de VTR e Itaú.