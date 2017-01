Padre de Jorge González sobre mánager de su hijo: "Desgraciadamente él es manipulador"

Continúan los ecos de la despedida de Jorge González de los escenarios. Tras la pelea entre familiares y parte del equipo que acompañó al músico, ahora es su padre, Jorge González, quien saca la voz para aclarar la situación y entregar su visión de los hechos. También aprovechó de hablar del mánager del ex Prisionero, Alfonso Carbone, a quien definió como un “manipulador“.

En un texto que publica el semanario The Clinic, “Coke Rey” cuenta detalles del show en la Cumbre del Rock Chileno. “Hace poco supe que se iba hacer un homenaje a Jorge en la Cumbre de Rock. Las decisiones las toma él, estemos o no de acuerdo nosotros como familia. En la parte artística, nosotros no nos metemos en nada (…) El show de la Cumbre de Rock estuvo bien sincronizado, no hubo baches. Lógicamente que la voz de Jorge no es la de antes, está muy débil, le cuesta a veces concentrarse, pero como show estuvo bien. A la altura“, dijo.

Sobre la pelea tras bambalinas, fue enfático: “En el fondo no pasó nada, no fue tan grave el asunto. Fue un intercambio de palabras no más. Lo que a mí me sorprendió es cuando vi que apareció Antonino (el hijo de Jorge) y el otro niño en el escenario. Ellos no aparecieron durante mucho tiempo, no llamaban, no escribían, no iban a ver a Jorge, entonces me pareció raro que al final la despedida la hacían ellos y no sus hermanos, que son los que realmente están con él“.

Hasta aquí, todo bien, pero “Coke Rey” también dedicó duros términos para la labor de Carbone, el mánager que ha trabajado con González en sus últimos años de carrera. “Todo esto está manipulado por el manager evidentemente. Alfonso (Carbone) tiene sus mañas. Él hizo un bando aparte de nosotros con Antonino y con el otro niño, que es hijo de la Loreto, la expareja de Jorge, pero ya pasó, no tiene gran importancia. Lo importante es Jorge, nada más. Jorge tiene dos hijos suyos, el Antonino, que estudia en Viña del Mar y el ‘Gollito’ que está en Valencia”.

Sobre la tensa situación familiar que quedó en evidencia, González padre aclaró no tener ningún problema con Antonino, “él está peleado conmigo. Eso es diferente, la otra vez me retó, a la abuela también. Cambió mucho el Antonino. Yo a Alfonso Carbone le tenía mucho cariño, es muy simpático, muy agradable, pero me desilusionó bastante. Desgraciadamente él es manipulador, puso al Antonino en contra de la familia y eso es una mariconada. No tengo idea si va a seguir de manager de Jorge o no“, dijo.

Aún así, el padre del compositor plantea una reflexión sobre cómo terminó siendo el último concierto de Jorge, que en su juicio, debió ser diferente: “Aquí no se trata de figurar, a mí no me interesa estar en primer plano, ni a mis hijos tampoco. Aquí el importante es Jorge, nos preocupa mucho su salud, que esté tranquilo, que se vaya mejorando paulatinamente, lo demás son pelos de la cola. Pero claro que me dio lata todo esto, para nadie es justo, menos para Jorge. Estuvo de sobra, debió evitarse. El cierre debió ser Jorge con sus músicos en el escenario, ellos son los importantes“.

También habló del rol que cumple hoy en la vida de Jorge (“Yo soy un valet de Jorge, lo baño, lo levanto, preparo el desayuno, hago el aseo en el departamento, lo llevo a las terapias“); del rol de sus hermanos (“Marco es el encargado de la finanzas, la Zaida de los medicamentos y yo de su cuidado personal. La mamá también está muy presente, pero no ha podido hacerse cargo porque ha estado enferma también“); y de los momentos complejos de las relaciones familiares (“Sobre todo en el primer tiempo de la enfermedad de Jorge, que estaba muy violento y claro, sus reacciones no eran normales, le dieron seis meses de vida, pero eso ya se eliminó. Ahora no queda más que seguir con la rutina médica, las terapias y tratar de tener una buena calidad de vida“).

¿Cómo ve entonces este periodo que inició Jorge González tras la Cumbre del Rock Chileno?: “Espero que ahora venga una etapa de descanso, de relajo. Ojalá pudieramos irnos a cualquier parte lejos del mundo, estar tranquilos todos y que él se mejore. Pero ya pasaron las tensiones de las actuaciones y seguramente aminorarán las visitas. Espero que todo resulte tranquilo. Que no haya que poner demandas, ni juicios, hay varias cositas por ahí pendientes (…) Nosotros estamos muy bien. A mí me duele todo esto porque la relación con los niños del grupo músical es excelente, yo los adoro a esos cabros, han sido muy leales”.