Destacado fotoperiodista nacional Marcelo Montealegre inauguró exposición en Festival ARC

Sábado 27 enero de 2018 | Publicado a las 16:20

En el marco del ya tradicional evento de fotografía, Focco 18, se presentó en el Museo Histórico Gabriel González Videla uno de los más icónicos referentes del foto periodismo nacional e internacional, Marcelo Montealegre.

Continuando con las actividades programadas del festival de las artes más grande del país, se realizó una exitosa y concurrida inauguración de la exposición “La reforma inacabada”, un material inédito de gran valor histórico que reúne el trabajo personal del destacado fotógrafo chileno, Marcelo Montealegre, quien desarrolló un registro documental de momentos históricos de la sociedad chilena entre los años 1954 y 1968.

La exhibición forma parte de la versión 2018 del encuentro de fotografía contemporánea latinoamericana, Focco, organizada por Mauricio Toro, quien comentó “fui a ver a Marcelo a su casa en Nueva York, y ahí me di cuenta que era un hombre que vivía la fotografía con una pasión tremendamente extraordinaria. De ahí en adelante me quedó siempre el deseo de poder exhibir su trabajo en la región”.

Con respecto a la labor del festival en esta instancia, agregó “ARC ampara, enmarca, cubre, es el paragua de tantas iniciativas importantes de la cultura y el arte regional, y viene apoyando a Focco más de cinco años. El ARC no se cierra a una posibilidad única, permite la existencia de este otro festival en su propio festival, y eso es súper importante porque permite mantenernos”.

Sumado a ello, como una oportunidad de vincular a las personas con las obras de connotados artistas invitados, se propone una curatoría comunitaria, y en esta ocasión estuvo a cargo del colectivo de alumnas de la escuela artística Claudio Arrau de Coquimbo, quienes seleccionaron las obras de Montealegre exhibidas en el Museo Gabriel González Videla.

Marcelo Montealegre en ARC 2018

El fotoperiodista radicado en Nueva York desde la década de 1950, ha desarrollado un incesante trabajo en el área, siendo reconocido a nivel nacional e internacional. En el 2011 publica el libro “No me olvido: Chile 1954-1968”, gracias a su amplio registro fotográfico de la realidad chilena de esos años. Siendo testigo de eventos que marcaron a Chile como la elección presidencial de 1964, en la que Eduardo Frei Montalva, triunfó por mayoría absoluta, y por consiguiente a ello, en la Marcha de la Patria Joven de la campaña del ex mandatario.

Comentando su participación en esta exhibición central de “La reforma inacabada”, el fotógrafo expresó sentirse “fenomenal, todavía no me recupero de la emoción y de la experiencia de haber tenido esta oportunidad, primero por venir a Chile, es mi país mi familia, mis antepasados y descendientes, entonces es una gran experiencia, sobretodo haber venido a una región, no siempre Santiago, para mí eso es muy importante, ir al resto del país. No lo voy a poder olvidar, de que mi regreso a Chile como fotógrafo, de ser reconocido aquí, se hace de esa forma, a través de una región”.

Además se mostró muy conforme con la labor que realizó el colectivo de alumnas en el montaje de la exposición, “me parece totalmente fantástico la existencia de ese colectivo y la metodología que utilizaron para la selección de fotos que se presentaron, lo encuentro absolutamente maravilloso que haya habido una participación de la comunidad que ve las fotos, o sea del público, cosa que generalmente no se hace”, concluyó.

De forma paralela, el público asistente también se mostró muy agradecido de la experiencia de poder disfrutar y admirar el trabajo “un archivo histórico, eso también demuestra como un autor puede a través del orden, generar un archivo que tiene un valor en el tiempo y eso es muy rescatable, además de la calidad de la imagen y de la copia. Es un gusto para los ojos ver ese tipo de registro acá en La Serena” cerró el asistente y fotoperiodista Andrés Munizaga.

La exhibición estará abierta a todo público de forma gratuita hasta el 24 de marzo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y el sábado de 10:00 a 13:00 horas, en las instalaciones del Museo Gabriel González Videla, ubicado en calle Matta n° 495, La Serena.

Mientras tanto, Focco18 ofrecerá otra exposición fotográfica, esta vez será “Surco y Orilla”, trabajo desarrollado junto a familias de campesinos y pescadores de la región. Esta estará ubicada en el Centro Cultural Palace, calle Aldunate N° 599, Coquimbo, y será abierta al público de forma gratuita hasta el 24 de febrero, en horarios de lunes a sábado de 09:00 a 20:00 horas.

Para mayor información sobre la programación visita www.festivalarc.cl.