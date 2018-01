Tocatas Mil, obras en sala y espectáculos en regiones destacan en Santiago a Mil 2018

Jueves 11 enero de 2018 | Publicado a las 15:19

Dos grandes referentes de las artes escénicas mundiales, que vuelven a Santiago a Mil, serán los protagonistas de la cartelera de este jueves. Director emblemático, Robert Wilson llega desde Estados Unidos con un monólogo que re versiona el clásico de Becket, Krapp’s last tape.

La pieza descrita por The Guardian como una “obra maestra” estará a partir de hoy, a las 20.30 horas, en el Teatro Municipal de Santiago. Y desde Holanda, la compañía dirigida por el destacado belga Ivo Van Hove aterrizará en el Teatro Municipal de Las Condes, a las 20.00 horas, con After the rehearsal/ Persona. Dos títulos, inspirados en las películas de Ingmar Bergman, que se vinculan en el escenario para reflexionar sobre el significado del arte en nuestras vidas.

La danza también se tomará la jornada. Desde Austria, el artista Willi Dorner sorprenderá a los transeúntes con una con un espectáculo inédito, que visita por primera vez Chile. Every-One es el nombre de la coreografía que irrumpirá a las 20.00 horas en la Plaza de Carabineros de Santiago.

También gratuito, pero en regiones, Antof. A Mil tendrá su gran cierre 2018 en San Pedro de Atacama con circo catalán A cargo de la compañía española Los Barlou, el espectáculo familiar Set Up, estará con funciones a las 19.00 y a las 21.00 horas en Fundación Minera Escondida.

Lab Escénico, en tanto, tendrá el honor de contar con la participación de la francesa Delphine Pinasa. Especialista en vestuario y textil, la actual directora del Centro Nacional de Vestuario de Escena de Francia ofrecerá la Clase Magistral El vestuario en escena, Objeto teatral y objeto Patrimonial. Gratis en Teatro Municipal de Santiago, a partir de las 11.00 horas.

Y al caer la noche, la música de Daniel Muñoz y Los Marujos continuará con la programación de Tocatas Mil. El espíritu de la cueca chora, Chile y Latinoamérica llega con la picardía propia de esta agrupación, a las 21.00 horas, al Centro GAM.

ESPECTÁCULOS DE CALLE (GRATIS)

· 20:00 “Every-One” Willi Dorner – Austria. Plaza de Carabineros hasta Torres San Borja. Santiago.

· 19:30 “Miniatures” Royal de Luxe – Francia. Internado Nacional Barros Arana (INBA), Quinta Normal.

· 21:00 “Al sur del sur” Compañía Shenzhen Arts Troupe – China. Costado Municipalidad Puente Alto.

· 20:30 “Operación Cóndor, el vuelo de Laura” Liliana García Sosa, Ugo Bentivegna – Italia / Chile. Teatro Municipal de San Joaquín.

· 20:30 “Paloma Ausente” La Patogallina – Chile. Parque Pierre Dubois, Pedro Aguirre Cerda.

· 20:30 “Beringei” Sarruga Produccions – España. Inicio: Macul/Los Olmos, Macul.

· 20:00 “La Bruma” Teatro Aleph – Chile. Teatro Aleph, La Cisterna.

ESPECTÁCULOS EN SALAS (PAGADO)

· 19:00 – 20:00 “Locutorio” Cristián Plana – Chile. GAM N1, Santiago.

· 19:00 – 20:30 “La Viuda de Apablaza” Rodrigo Pérez – Chile. Gam, Sala A2, Santiago.

· 20:00 – 22:50 “After de Rehersal/Persona” Ivo van Hove – Holanda. Teatro Municipal de Las Condes.

· 20:30 – 21:40 “Above Zero” Koon Theater Group– Siria. M100, Santiago.

· 20:30 – 21:40 “Krapp´s Last Tape” Robert Wilson – Estados Unidos. Teatro Municipal de Santiago.

· 21:00 – 22:15 “Ópera” Ana Luz Ormazábal – Chile. Agustín Siré, Santiago.

TOCATAS MIL

· 21:00 Daniel Muñoz y los Marujos – Chile. GAM, Santiago.

REGIONES (GRATUITO)

Tarapacá

· 21:00 “Andrés Pérez de Memoria” María Izquierdo, Ángela Acuña – Chile. Plaza Prat, Iquique.

· 19:00 “Sobre la cuerda floja” Teatro y su doble – Chile. Sala Tarapacá, Iquique.

Antofagasta

· 19:00 “Set Up” Los Barlou – España. Fundación Minera Escondida, San Pedro de Atacama.

· 21:00 “Set Up” Los Barlou – España. Fundación Minera Escondida, San Pedro de Atacama.

Bío Bío es La Radio oficial del Festival Internacional de Teatro Santiago a Mil 2018