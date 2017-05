Festival Fauna Otoño define sus horarios y entrega las primeras recomendaciones

Comienza la cuenta regresiva para el debut de la primera edición de Fauna Otoño, el festival hermano de Fauna Primavera que se llevará a cabo en Espacio Riesco el próximo sábado 13 de mayo.

Fauna Otoño cuenta con un line up conformado por catorce artistas entre internacionales y nacionales: Slowdive, The Radio Dept, Matías Aguayo, Beach Fossils, Lindstrom, This Will Destroy You, MK, Shiba San, Detroit Swindle, Trementina, Diegors, Inti Kunza , Qasio y Massiande.

El festival contará con dos escenarios, House of Vans y El Club, donde se subirán los diferentes artistas confirmados. Las puertas del recinto se abrirán desde las 15:00 horas.

Además, para quienes solo deseen asistir a los shows nocturnos, será posible adquirir entradas con acceso al recinto desde las 23:15 horas. Para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, los asistentes pueden contactarse a: josedomingo@faunaprod.cl

La entrada general tiene un costo de $32.000 más el correspondiente recargo por servicio. Los tickets nocturnos, válidos desde las 23:15 horas, en preventa cuestan $15.000, y $20.000 en las puerta del recinto.

A continuación, los horarios de Fauna Otoño: