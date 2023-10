Un estudio realizado por Centro Miintimidad, especializado en disfunciones sexuales, ahondo en lo que los chilenos consideran ser un buen “amante”.

El sondeo que se aplicó a hombre y mujeres de entre 25 y 75 años, la mayoría con pareja estable, arrojó que el 60,4% cree ser un buen amante. “Lo interesante es que el mayor porcentaje se encuentra entre los 55 y 65 años”, explican desde el recinto.

A través de un comunicado, indicaron que “un buen o buena amante es aquel o aquella que te hace recordar el encuentro y provoca el deseo de repetirlo”.

Pero al consultarle a los encuestados entregaron variadas respuestas.

“Porque me preocupo de satisfacer a mi pareja; soy creativo/a; respeto tiempos y me adapto si corresponde, me gusta variar; me gusta pasarla bien y no digo que no a nada, ya que en la cama todo se vale; me preocupo de que mi pareja logre el orgasmo junto a mí; soy apasionado/a; trato de escuchar a mi pareja al mismo tiempo que expreso mis necesidades con libertad, pero con empatía”, fueron algunas de las respuestas.

Por otro lado, el 39,6% de las personas encuestadas se consideran malos/as amantes. Entre las causas, indicaron: “casi nunca tengo ganas de tener sexo; no es prioridad para mí; estoy estresado/a y me cuesta desconectarme; falta de iniciativa; no me gusta variar; tengo vaginismo; por timidez y pudor; mi condición física no es la mejor; seguramente mis expectativas son muy altas debido al porno; soy infiel; tengo eyaculación precoz”.

También, el estudio mostró que un 54,1% de los entrevistados señaló que su pareja es un/a buen/a amante, y el porcentaje mayor, se encuentra entre los 55 y 65 años.

“Ser buen/a amante es muy relativo, pues cada persona es un ser individual, con gustos y preferencias diversas, que se construyen de acuerdo a la educación recibida, religión, las experiencias vividas, la personalidad, entre muchas otras”, expresó la directora de Centro Miintimidad y especialista en sexualidad, Odette Freundlich.

La profesional dijo que la buena noticia es que se puede aprender a ser buen/a amante y lo esencial para serlo, no tiene relación con tener un cuerpo perfecto, el tamaño del pene, la duración o la frecuencia de los encuentros sexuales, cuántos orgasmos es capaz de experimentar, encontrar los mejores disfraces de conejita, sino de otros factores importantes.

¿Qué se necesita para ser un buen amante?

Odette Freundlich enumeró los factores que influyen en el buen desempeño íntimo.

▪ Conocerse, saber que es placentero para ti, atreverse a explorarse.

▪ Tener una buena comunicación, expresar que te gusta y escuchar empáticamente las necesidades de tu pareja.

▪ Percibir las sensaciones placenteras de tu pareja o notar el desagrado, frente a alguna práctica sexual.

▪ Tener paciencia y respetar los tiempos y ritmos de tu pareja.

▪ Relacionarse con respeto, consentimiento y afectividad.

▪ No sentir que estás rindiendo una prueba, sino permitirte fluir, generando un ambiente lúdico, con humor, privado y relajado.

▪ Practicar la espontaneidad, conectarse con el momento presente, abrirse a nuevas experiencias y deshacerse de un guion repetitivo y rutinario.

▪ No comparar, ni pensar que lo que le gustaba a una persona, será placentero para otra, no suponer, sino preguntar que le gusta, aprender a escuchar y entregar.

▪ Informarse, estudiar sobre anatomía genital, respuesta sexual, zonas erógenas.

▪ Hace sentir sexy y deseada/o a tu pareja, brindar confianza y expresar lo agradable que fue la experiencia vivida.

▪ Recordar que el mayor órgano sexual es la piel y el cerebro, explorar los sentidos y nunca ir directo a los genitales y desenfocarse del coito como único objetivo de placer.