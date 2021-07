Con la llegada de la pandemia la vida cotidiana de prácticamente todo el mundo se vio remecida en diversos aspectos y uno de ellos es el sexual. Mientras las parejas tuvieron que lidiar con verse 24/7 producto de las cuarentenas (lo que afianzó algunas relaciones y a otras las complicó o incluso terminó por destruirlas), los solteros tuvieron que enfrentarse a una nueva realidad con menos salidas y más distanciamiento y por ende, menos posibilidades de establecer vínculos, sean furtivos o duraderos.

Todo esto llevó a que los juguetes sexuales comenzarán a ganarse un lugar cada vez más importante en la vida íntima tanto de solteros como comprometidos.

Esta realidad se graficó a nivel mundial, tal como lo contamos hace un tiempo en BioBioChile, y nuestro país no quedó ajeno.

Geraldine Acevedo, Directora General de Starsex, señaló a BioBioChile que desde marzo de 2020 sus ventas online aumentaron un 200%. “Es un hito para nuestra marca, porque si bien operamos hace años a través de nuestras tiendas virtuales de nuestra venta de detalle de Starsex y Lencería.cl y de nuestra venta mayorista nunca habíamos conseguido ese nivel de cifras que se han mantenido hasta hoy”, contó.

Además, Geraldine indicó que su línea de negocio mayorista (www.sexshopmayorista.cl) también creció bastante, en específico un 180%, pues muchos pequeños emprendedores se vieron obligados a reinventarse por la pandemia y optaron por este rubro. “Muchos inspirados en generar un nuevo o segundo ingreso, y otros inspirados en el boom que hoy está viviendo los artículos sexuales”, afirmó. “Y, por otro lado, con los retiros del 10% las personas también se han visto con capital para invertir en un negocio” como este, complementó.

Lo que más compran los chilenos

Acevedo cuenta que entre los artículos más cotizados por los chilenos están los lubricantes íntimos, vibradores, condones y lencería erótica.

“Para dar un ejemplo del nivel de alta demanda que hay hoy, hace dos meses trajimos Satisfyer, que es la revolución de la masturbación femenina en el mundo porque es un succionador, es decir, replica con cierta exactitud las sensaciones en el sexo oral, en tan solo un par de días se agotó este producto”, comentó.

Geraldine también revela que sus compradores son transversales, hombres, mujeres, y personas de todos los géneros e identidades sexuales.

“Nuestros clientes son muy variados y no hay ninguno que destaque por sobre otro. Lo que sí podemos mencionar es que hoy tenemos nuevos consumidores, generados por esta pandemia donde el e-commerce se volvió vital”, aseguró.

“Por otro lado, la sexualidad de los chilenos también cambió, ya que debido a covid -19 se hicieron más escasas las posibilidades de tener encuentros sexuales más casuales, conocer a nuevas personas y por otro lado, la cuarentena ha obligado a que muchas personas tengan más tiempo para reflexionar acerca de su vida y de su vida sexual y ha permitido que exista un reencuentro con el erotismo. Bajo este contexto, por ejemplo, varias parejas, al ser obligadas a estar 24/7, debieron recurrir al ingenio para salir de la rutina sexual y han encontrado en los artículos sexuales y cosmética sensual muy buenos aliados, ya que les ha provisionado de nuevas sensaciones y experiencias” añadió.

Los juguetes sexuales dejaron de ser tabú

La directora de Starsex también indica que en los 16 años en el rubro de la marca, han visto el cambio de mentalidad de los chilenos respecto a los juguetes sexuales, sexshops y sexualidad en general.

“Estos cambios han sido paulatinos, pero producto de la pandemia se han hecho más visibles. Hoy ya no persiste la idea de que las tiendas de artículos eróticos son oscuros y deben estar solo instalados en galerías en un determinado sector”, indicó.

Eso sí, indicó que a su parecer aún queda mucho por hacer y tabúes por derribar. “Mientras en Chile no haya una educación sexual integral, difícilmente podremos avanzar de manera rápida en especial en un tema en particular de lo que poco o nada se habla: ¡el placer! y que hoy cobra más importancia que nunca. Porque de sexo hablan muchos, pero nadie se detiene en la importancia del placer en el sexo y que el placer es diverso, no es normativo y no tiene por qué estar siempre relacionado con penetración y genitales”, expresó.